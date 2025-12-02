Politika

"OBMANJIVALI SU NAROD U DANIMA PRED LOKALNE IZBORE" Vučić: Čestitam penzionerima na velikom povećanju od 12,2 posto

В.Н.

02. 12. 2025. u 12:53

"ŽELIM da čestitam penzionerima na velikom povećanju od 12,2 posto", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obraćanja novinarima nakon što se sastao sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Foto Novosti

-  Želim da čestitam penzinerima na velikom povećanju od 12,2 posto, pošto su obmanjivali narod u danima pred izbore lokalne kako ćemo da prekinemo isplatu penzija, kako nema para. Mi para imamo na računu, skoro četiri milijarde evra imamo na računu. Mnogo bogatije zemlje to nemaju. To vam govorim jer je decembar mesec. Naša kasa je dobro popunjena, penzioneri da ne brinu. Sledeće godine da očekuju i dalje dobra i velika povećanja. Prvo povećanje osetiće malo ranije, pre Božića, da mogu sa svojim porodicama da nadomeste troškove - naveo je Vučić.

