NEMA IZVINJENJA ZA MRŽNJU PREMA SRBIJI I VUČIĆU: Eho skandaloznog skandiranja tokom meča košarkaša u sarajevskoj "Skenderiji"

UPRKOS godinama političkih pregovora i deklarativnim porukama o miru i saradnji, očigledno još daleko od stvarnog pomirenja. Mržnja prema drugim narodima, verskim i etničkim zajednicama i dalje se podgreva neodgovornim izjavama i ponašanjem političara, što se preliva na ulice, stadione i dvorane. Najnoviji incident na košarkaškoj utakmici u Sarajevu, gde su navijači reprezentacije BiH skandirali poruke mržnje prema Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću i celom narodu, još jednom je pokazao koliko su regionalne tenzije duboke i koliko je malo potrebno da zapaljiva retorika preraste u otvorene sukobe.

Foto: Profimedia

Da stvari budu još skandaloznije pobrinuli su se bošnjački političari, pa je tako šef diplomatije u Savetu ministara BiH Elmedin Konaković, u svom maniru, rekao je da neće uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog sramnog skandiranja sa tribina. I ne samo to, za njega su pogrdi uzvici - opravdani?!

- Srbija može očekivati drugačiji odnos tek kada prestane da štiti i kada isporuči BiH optužene za ratne zločine i kada počne da poštuje presude međunarodnih sudova - poručio je juče Konaković, i optužio Srbiju za "provokacije i nasrtaje na integritet i suverenitet BiH".

Skandal u Sarajevu dolazi nakon nemilih scena u Splitu, gde je upadom navijača "Torcide" koji su uzvikivali zlokobni ustaški poklič "Za dom spremni" prekinuta manifestacija Dani srpske kulture, a isto se ponovilo i nekoliko dana kasnije u Zagrebu.

KSS: FIBA da reaguje KOŠARKAŠKI savez Srbije najoštrije je osudio neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu tokom utakmice BiH - Srbija u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Naveli su da su incidenti ozbiljno narušili sportski duh, fer-plej i međunarodne sportske standarde da očekuju reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice, kao i reakciju Košarkaškog saveza BiH.

Košarkaši Srbije savladali su u nedelju uveče u Sarajevu selekciju BiH sa 74:72 u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Srpski igrači neprijateljski su dočekani. Navijači BiH zviždali su za vreme intoniranja naše himne, uzvikujući "Nikad te niko mrziti neće, ko što te mrzim ja, Srbija, Srbija, kurva balkanska" i sve vreme mahali ratnim zastavama tzv. Armije BiH, pod kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom. Vređali su i predsednika Vučića.

Ambasada Srbije u Sarajevu poručila je da nema opravdanja za sramno skandiranje navijača reprezentacije BiH, ispunjeno mržnjom prema našoj zemlji, predsedniku i narodu. Naveli su da su time, nažalost, demonstrirali sve što nije ni sport, niti vrlina.

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da mržnja koja je u Sarajevu demonstrirana prema Srbima nikada nije ni prestajala od rata.

- Ona je stalno prisutna i na utakmici je javno i jasno iskazana. Zvižduci našoj himni koji su odjekivali u "Skenderiji", pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima jer je himna Srbije i naša himna. Posebno je bilo degutantno slušati komentatora Arena sporta, koji bi trebalo da zna da ovde žive i Srbi, da je reprezentacija Srbije i naša. Nikada nećemo navijati za tu njihovu BiH.

MSP: Spinovi i lična netrpeljivost MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije osudilo je juče rečnik, ocene i komentare šefa diplomatije Bosne i Hercegovina Elmedina Konakovića i izražava žaljenje zbog toga što Konaković odbija da se izvini zbog incidenta i sramnog navijanja dela publike na košarkaškoj utakmici između BiH i Srbije:

- Umesto osude sramnog navijanja u Sarajevu, koje deo tamošnjeg političkog establišmenta nastoji da prikaže kao tobože multietnički i multikonfesionalni grad, Konaković pokušava da dnevnu politiku, medijske spinove skovane u inostranstvu, kao i neskrivenu ličnu netrpeljivost prema predsedniku Vučiću i celom srpskom narodu pretoči u objave koje niti imaju smisla, niti odgovaraju istini.

Šefica Kluba poslanika SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da je Konakovićevo istupanje bahati, nekulturni i neljudski poziv na linč srpskog naroda i to po retorici koju zagovara visoki predstavnik Kristijan Šmit.

- Mada, od Konakovića me ništa ne iznenađuje, on veže konja gde mu aga kaže, a njegov aga Šmit je rekao: "Globalisti, saveznici. Raspakivanje ’Dejtona’ i istrebljenje hrišćana iz BiH" - poručila je Vulićeva.

Zamenik predsedavajućeg Saveta ministara BiH Staša Košarac rekao je da je Sarajevo pokazalo na utakmici u "Skenderiji" šta misli o Srbima, Srbiji i Srpskoj:

- Da li je izostanak reakcije političkog Sarajeva znak odobravanja za pokazanu srbofobiju, šovinizam i divljaštvo? Ne oglašava se ni Nermin Nikšić, federalni premijer i predsednik partije koja voli da se diči tobože multietničnošću - naveo je Košarac.

Svako opravdavanje ili ćutanje institucija na brutalno vređanje srpskog naroda na košarkaškoj utakmici između Srbije i BiH u sarajevskoj "Skenderiji" predstavlja saučesništvo, smatra sociolog iz Istočnog Sarajeva Vladimir Vasić. On je ocenio da je skandalozno navijanje još jednom pokazalo koliko je BiH duboko podeljena i koliko je mržnja ušla u sve pore društva. Smatra i da ovo nije samo izliv frustracije, već dijagnoza raspada sistema, morala i osnovnih vrednosti.