IRANSKI AJATOLAH PROGLASIO DŽIHAD! Iranci kreću u sveti rat protiv Amerike i Izraela

IRANSKI ajatolah Naser Makarem Širazi proglasio je džihad protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, navode iranski mediji, u jeku dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Foto: AP Photo via militant website, File

Prema dostupnim informacijama, jedan od najuticajnijih šiitskih verskih autoriteta u Iranu uputio je poruku u kojoj je pozvao na „sveti otpor“ protiv, kako je naveo, „agresije i zločinačkih napada“ SAD i Izraela na iranske ciljeve. Njegova izjava dolazi nakon intenziviranja vazdušnih udara i međusobnih pretnji koje su region dovele na ivicu šireg rata.

Makarem Širazi, koji važi za jednog od najviših verskih autoriteta u Komu i ima veliki uticaj među vernicima, ranije je zauzimao oštre stavove prema Vašingtonu i Tel Avivu, ali je sada, prema navodima iranskih izvora, retoriku podigao na najviši nivo, koristeći termin „džihad“, koji u ovom kontekstu označava versku obavezu odbrane zemlje i islama.

Eskalacija sukoba Iran – SAD – Izrael

Najnovija kriza izbila je nakon serije udara na vojne i infrastrukturne ciljeve u Iranu, za koje Teheran optužuje Sjedinjene Američke Države i Izrael. Iranske vlasti tvrde da je reč o direktnoj agresiji i kršenju međunarodnog prava, dok Vašington i Tel Aviv navode da su akcije usmerene na sprečavanje bezbednosnih pretnji i destabilizacije regiona.

Iran je u više navrata upozoravao da će na svaki napad odgovoriti „odlučno i bez ograničenja“. Proglašenje džihada od strane jednog od najuticajnijih ajatolaha dodatno podiže tenzije i šalje snažnu poruku unutar same Islamske Republike, ali i širom šiitskog sveta.

Analitičari ocenjuju da verske fatve i pozivi ovog tipa mogu imati ozbiljan politički i bezbednosni odjek, jer u iranskom sistemu religija i država funkcionišu u tesnoj sprezi. U praksi, ovakve izjave mogu mobilisati javno mnjenje i dodatno učvrstiti stav Teherana da je zemlja u stanju otvorenog sukoba sa SAD i Izraelom.