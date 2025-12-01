Politika

SKUPŠTINSKI ODBOR NIJE USVOJIO IZVEŠTAJE VRHOVNOG TUŽILAŠTVA: Zagorka Dolovac gubi legitimitet

В.Н.

01. 12. 2025. u 14:32

SKUPŠTINSKI Odbor za pravosuđe nije danas da usvojio izveštaje Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac o radu tužilaštva u Republici Srbiji.

СКУПШТИНСКИ ОДБОР НИЈЕ УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈЕ ВРХОВНОГ ТУЖИЛАШТВА: Загорка Доловац губи легитимитет

Foto: Novosti

Ove odluke su, kako saznajemo, posledica haotičnog stanja u kojem se već duže vreme nalazi tužilaštvo. 

Odbor za pravosuđe je jednoglasno od prisustvnih članova odlučio da Narodnoj skupštini predloži da odbije ove izveštaje Zagorke Dolovac i da izvestilac bude predsednik Odbora Uglješa Mrdić.

Ovo je praktično prvi korak u gubitku legitimiteta njene funkcije vrhovne tužiteljke.

Podsetimo, ona je na tu funkciju izabrana odlukom parlamentarne većine.

