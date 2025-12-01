Politika

ČLAN ODBORA ZA PRAVOSUĐE: Dolovac pokazala nepoštovanje prema zakonodavnoj vlasti, hoće 4. granu vlasti - tužilačku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 12. 2025. u 12:50

ČLAN Odbora za pravosuđe Dragan Nikolić izjavio je da je kao narodni poslanik veoma povređen zbog nedolaska Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac na današnju sednicu Odbora za pravosuđe na kojoj se razmatraju izveštaji o radu tužilaštva.

ЧЛАН ОДБОРА ЗА ПРАВОСУЂЕ: Доловац показала непоштовање према законодавној власти, хоће 4. грану власти - тужилачку

Foto: Novosti

-To pokazuje njeno veliko nepoštovanje prema zakonodavnoj vlasti…Celokupno ponašanje predstavja pokušaj da se formira četvrta grana vlasti – tužilačka, što je neprihvatljivo, rekao je pored ostalog Nikolić kritikujući postupanje javnog tužilaštva.

Istakao je da je Dolovac prva među jednakima, ali da je ipak na čelu tužilaštva 16 godina i njegova je personifikacija.

-Građani Srbije ne zaslužuju ovakvo ponašanje, građani koji su mene birali za poslanika u 5. mandatu rekli bi da ovi izveštaji ne treba da se usvoje. Ja ću glasati protiv njih, naglasio je Nikolić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose