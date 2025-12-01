DOLOVAC SE NIJE ODAZVALA POZIVU, KRIJE SE IZA SARADNIKA: Na sednici Odbora za pravosuđe razmatraju se izveštaji o radu tužilaštava

U NARODNOJ skupštini Srbije počela je sednica Odbora za pravosuđe na kojoj se razmatraju izveštaji Republičkog javnog tužilaštva, čiji je sukcesor Vrhovno javno tužilaštvo, a u vezi sa radom javnih tužilaštava u Srbiji na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti.

Foto Ž. Knežević

Sednici prisustvuje većina članova Odbora, dok se Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac nije odazvala pozivu za prisustvo sednici, već je na poslala svoje najbliže saradnike - tužiocd iz Vrhovnog tužilaštva Zoricu Stojšić, Miljka Radisavljevića i Tamaru Mirović.

Izveštaji se odnose na 2020., 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu.

Ukoliko Odbor ne usvoji ove izveštaje o radu tužilaštava u prethodnih 5 godina, naš izvor iz pravosuđa kaže da će se postaviti pitanje da li Vrhovna tužiteljka koju je birala Narodna skupština na tu funkciju i kojoj ona odgovara za svoj rad - gubi legitimitet.

Neusvajanje izveštaja i gubljenje legitimiteta dovelo bi u pitanje i njen dalji ostanak na funkciji i jer time upitna postaju i sva njena dalja postupanja.

Dolovac je na čelu sprskog tužilaštva od 2010. godine, koje se u poslednjih godinu dana nalazi u haotičnom stanju, mada ni pre toga nije moglo da se podiči rezultatima, naprotiv.