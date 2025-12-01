Politika

Novica Antić izgubio spor protiv Ministarstva odbrane

Direktno

01. 12. 2025. u 07:17

Kako Direktno.rs. saznaje, Novica Antić je ponovo izgubio spor protiv Ministarstva odbrane.

Новица Антић изгубио спор против Министарства одбране

Foto: Printskrin Youtube/Dnevnik


Naime, na zvaničnom Portalu pravosuđa 28. novembra 2025. objavljeno da je doneta presuda Osnovnog suda u Nišu, P1. 1814/2024 od 07.10.2025. godine, kojom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca Novice Antića protiv tužene Republike Srbije, Ministarstva odbrane, radi naknade štete-neisplaćene plate za period od 01.01.2019. godine do 01.08.2023. godine.

Antić je izgubio spor u kom je tužbom zahtevao naknadu u ukupnom iznosu od 3.665.675, 29 dinara sa kamatom na mesečne iznose zarada počev od 20-og u narednom mesecu do konačne isplate.
Takođe, Novica Antic treba da plati troškove suđenja u ukupnom iznosu od 330.000,00 dinara.

Sa druge strane, Novica Antić ulaze ulaže molbu za odlaganje suđenja iz novembra za februar mesec 2026 godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)
Politika

0 7

VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras sa rođendanske proslave sina Danila i zahvalio narodu na divnoj pobedi. Hvala ljudima na ogromnoj podršci i pobedama u Negotinu, Sečnju i Mionici. Srećan što sam imao malo vremena da se proveselim sa Danilom za njegov rođendan. Do konačne pobede, poručio je Vučić.

01. 12. 2025. u 00:49

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI