Novica Antić izgubio spor protiv Ministarstva odbrane
Kako Direktno.rs. saznaje, Novica Antić je ponovo izgubio spor protiv Ministarstva odbrane.
Naime, na zvaničnom Portalu pravosuđa 28. novembra 2025. objavljeno da je doneta presuda Osnovnog suda u Nišu, P1. 1814/2024 od 07.10.2025. godine, kojom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca Novice Antića protiv tužene Republike Srbije, Ministarstva odbrane, radi naknade štete-neisplaćene plate za period od 01.01.2019. godine do 01.08.2023. godine.
Antić je izgubio spor u kom je tužbom zahtevao naknadu u ukupnom iznosu od 3.665.675, 29 dinara sa kamatom na mesečne iznose zarada počev od 20-og u narednom mesecu do konačne isplate.
Takođe, Novica Antic treba da plati troškove suđenja u ukupnom iznosu od 330.000,00 dinara.
Sa druge strane, Novica Antić ulaze ulaže molbu za odlaganje suđenja iz novembra za februar mesec 2026 godine.
Preporučujemo
BRNAVIĆ U HITTVITU: SNS je ojačala, blokaderi se raspadaju
30. 11. 2025. u 23:08
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)