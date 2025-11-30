VUČIĆ O BLOKADERIMA U TOK: Samo da ljudi budu sigurni, da odlično znam šta se dešava u zemlji

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je telefonskim uključenjem na Informer TV-u, a odgovarajući na pitanja novinara iz studija predsednik se dotakao i neskrivenog političkog angažovanja čelnih ljudi iz Tužilaštva za organizovani kriminal.

Foto: TOK

O situaciji u TOK-u, predsednik kaže da ne bi trebalo da često komentariše rad tog tužilaštva.

- Posao predsednika je da drugim institucijama pruža podršku, ali ja ne mogu da im pružam podršku pošto se oni bave političkim aktivizmom. Ako pogledate sve njih, od samog tužioca do drugih tužilaca, oni su listom politički aktivisti blokaderske liste. Gotovo svi. I za sve njih imamo dokaze, oni su javno politički aktivni, i plašim se da ne rade svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije i njenim interesima, već u skladu sa svojim političkim idejama, političkim aktivizmom, svojim željama. Dovoljno je da pogledate Isailovića koji se pojavljuje na blokaderskim skupovima, Nenadića koji sa ključnim blokaderima pijanči po kafanama, njihove tužilačke savetnike koji su neki od najistaknutihij blokadera i onda ljudi moraju da se zapitaju o čemu je ovde reč i o zašto se to sve događa, nema tu velike filozofije - rekao je Vučić.

- Želim da verujem da će ti ljudi razumeti da je njihova uloga nešto drugo, a ne dodvoravanje stranim ambasadama i političko strančarenje u današnjoj Srbiji - dodao je on.

Kaže da će biti još napada i strašnih priča, da će biti izmišljeno nešto novo za narednu priliku.

Kaže da jedan čovek, bio je savetnik Borisa Tadića, prozapadni čovek, napada samo njega od predstavnika vlasti, jer ga drugi predstavnici vlasti plaćaju novac da njih ne napada, a dobio je nalog da napada mene.

- Neretko ide u Moskvu - kaže on.

- Imate jednog koji je najpoznatiji zapadni čovek, i uvek primetićete napada samo mene. Pravnik istaknuti. Od nekih drugih partija, čak i koalicionih stranaka, dobija novac da njih ne dira, a da mene optužuje čak i za stvari za koje su samo mogli da budu odgovorni. Kada mislite da ja takve stvari ne znam, i ko iz koje ambasade daje naloge, ja to sve znam. Ali ja ne mogu sa time da izlazim u javnost. Samo da ljudi budu sigurni, da odlično znam šta se dešava u zemlji i koliko ima tu ljudi koji rade samo u svom interesu, a neretko protiv interesa zemlje, a spremni su da se zaklinju do krajnjih granica u našu Srbiju. Ali bez obzira na to, naša Srbija će da pobedi. Zato ćete videti mnogo promena u raznim državnim organima, kao što smo rekli, vreme odgovornosti dolazi. Revolucija je završena, i rušenje Srbije iznutra je završeno, biće još pokušaja spolja, ali nema ništa od ta posla. A mi ćemo sve ovo, uz bezbroj problema, preživeti i uspeti ponovo da podignemo Srbiju - zaključio je predsednik Vučić.