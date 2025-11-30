Politika

VUČIĆ O OSTAVCI ŽELJKA OBRADOVIĆA: Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan

Novosti online

30. 11. 2025. u 11:06

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je za TV Informer optužbe da je on kriv za ostavku trenera KK Partizan Željka Obradovića.

Foto: Printskrin

- Takva je priča i sa promenom trenera u Partizanu. Samo je Vučić za sve uvek kriv. Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan, i zato što sam ćutao na sve povike na utakmicama. FK Partizan je imao najveću podršku države od svih klubova, i verovatno najveću podršku u poslednjih nekoliko godina na celom svetu. Koliku su podršku imali i imaju od države. Što se tiče KK Partizan, taj klub redovno izmiruje sve obaveze prema državi. Za to samo mogu da ih pohvalim - rekao je Vučić za Informer TV.

