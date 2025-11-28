PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji do 29. novembra.

Foto: Printscreen/Pink

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić kazao je da je sa predsednikom Čilombom razgovarao o širenju saradnje u različitim oblastima i istakao da postoje velike mogućnosti za razvoja odnosa dve zemlje.

- Veoma sam srećan što drugi put imamo u poseti predsednika Konga, čoveka koji nam uvek donosi razumevanje i poštovanje za Srbiju. Uz ogromnu zahvalnost za sve što su učinili za nas. Onako kako su oni učinili u poštovanju našeg teritorijalnog integriteta, tako ćemo i mi. Uvek smo imali samo dobra iskustva sa afričkim zemljama. Dokumenta koja su potpisna znače da ćemo imati češće konsultacije o svim pitanjima, ali smo danas razgovarali i o konkretnoj saradnji. Daćemo sve od sebe da im pomognemo da ubrzano razvijaju poljoprivrednu delatnost. Razgovarali smo i o vojno-tehničkoj saradnji. Takođe o saradnji o daljem unapređenju obrazovanja. U svim društvenim oblastima imamo široke mogućnosti i perspektive - kazao je Vučić.

Kazao je da i u sferi modernih tehnologija može mnogo da se uradi.

- Taj voz zajednički ne smemo da propustimo. Imamo mnogo talentovane dece u Kongu i ovde - naveo je Vučić.

Ukazao je da su imali dobru trgovinsku razmenu, ali da ona u narednim godinama može da bude još viša.

- Beskrajno sam zahvalan na ljubaznosti i poštovanju koje pokazuje prema Srbiji. Molim ga da što češće dolazi u Srbiju. Nadam se da ćete se osećati kao kod svoje kuće - rekao je predsednik Vučić.

Obraćanje predsednika Konga

- Želim da iskažem veliku podršku srpskom narodu za sve izazove sa kojima se susreću. Predsednik drži do suvereniteta i teritorijalnog integriteta Konga, hvala mu na tome. Mi smo dotakli više tema, koje počinju sa bezbednošću i odbranom, a idu do sektora poljoprivrede. U mojoj zemlji imamo dosta mogućnosti, više sektora u kojima postoje mogućnosti - pre svega rudarski sektor - kazao je predsednik Konga i dodao da se u Beogradu oseća kao kod kuće i da će dolaziti često.

Razmena potpisanih dokumenata

Ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu predsednika Vučića i predsednika Čilomba.

Plenarni sastanak delegacija

Posle sastanka dvojice predsednika, usledio je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Konga, predvođen predsednicima Vučićem i Čilombom.

Tet-a-tet sastanak Vučića i Čilomba

Nakon svečanog dočeka, održan je tet-a-tet sastanak Vučića i predsednika Čilomba.

FOTO: TANJUG/VLADIMIR ŠPORČIĆ

"Važan trenutak za razvoj naših bilateralnih veza"

Predsednik Vučić izjavio je da mu je zadovoljstvo da ugosti kolegu iz Konga.

- Poželeo sam srdačnu dobrodošlicu predsedniku Konga. Zadovoljstvo mi je što imamo priliku da u Beogradu ugostimo tradicionalnog prijatelja naše zemlje i da nastavimo da gradimo čvrste odnose zasnovane na poverenju i dugogodišnjem partnerstvu. Ova poseta predstavlja važan trenutak za razvoj naših bilateralnih veza i radujem se što možemo da otvorimo novo poglavlje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa - poručio je predsednik.



Svečani doček ispred Palate Srbija

Predsednik Vučić dočekao je ispred Palate Srbija predsednika Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba. Predsednik DR Konga dočekan je uz najviše državne počasti, crveni tepih, intoniranje himni dve zemlje i počasni stroj garde Republike Srbije.