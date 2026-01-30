Novak Đoković pobedio Sinera za finale Australijan opena (FOTO)
NOVAK Đoković se plasirao u 11. finale Australijan opena, pošto je posle velike borbe i dva preokreta savladao Janika Sinera sa 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Kako su protekla prva tri gema (Nole osvojio samo tri poena), verovatno je većina mislila da ovo polufinale neće dugo trajati, ali osvajač 24 grend slem titule je imao drugačije planove.
Zadržao je Italijan prednost brejka koju je stekao u ranoj fazi meča. Ipak, imao je spreman odgovor na to najbolji svih vremena. Prvi put je dvostrukom šampionu Australijan opena servis oduzeo u četvrtom gemu drugog servisa. Nije dozvolio rivalu da vrati izgubljeno i uspeo je da izjednači na 1:1.
Krenuli su problemi za Đokovića. Mučio se da dođe do daha, čak je u jednom momentu morao i da povraća. To je Siner iskoristio i vratio je prednost.
Opet je delovalo kao da Italijan ima sve u svojim rukama, no opet se Novak podigao i vratio se u meč! Brejk koji je napravio u prvom gemu četvrtog seta zadržao je do kraja i odveo duel u odlučujući pet set.
Nije Nole blistao u svoja dva uvodna servis gema, ukupno je spasao pet brejk lopti, ali izvukao se iz te situacije. Janik je mnogo lakše prolazio kroz gemove u kojima je servirao.
Ali, onda se sve promenilo. U sedmom gemu je oduzeo servis Italijanu, potom spasao tri brejk lopte i Janik je došao na 5:4 i usledio je servis Srbina za trijumf. Skupio je snagu, koncentrisao se i slomio jednog velikog tenisera posle četiri sata i 12 minuta.
Novak Đoković će u nedelju u finalu igrati protiv Karlosa Alkaraza i pokušaće da osvoji 11. trofej u Melburnu, a 25. grend slem pehar.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
ZVEZDA SAZNALA RIVALA: Evo sa kim crveno-beli igraju u plej-ofu Lige Evrope
30. 01. 2026. u 13:17 >> 13:21
DRAMA U MELBURNU! Novak Đoković povraćao između poena, pa se totalno slomio
30. 01. 2026. u 13:45
ŠOK! Hamad Međedović neće da igra za Srbiju
30. 01. 2026. u 12:18
ZVEZDA MOŽE DIREKTNO U OSMINU FINALA LIGE EVROPE: Na njoj je da pobedi Seltu, a za ostalo ćemo videti...
Crvena zvezda u četvrtak uveče dočekuje Seltu na "Stadionu Rajko Mitić" (21.00) u jednoj od ključnih utakmica ligaške faze Lige Evrope, u trenutku kada je borba za plasman u nokaut rundu izuzetno zgusnuta. Srpski šampion se nalazi na 11. mestu sa 13 osvojenih bodova, dok su gosti iz Galicije tri pozicije niže sa samo bodom manje.
29. 01. 2026. u 07:00
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.
29. 01. 2026. u 13:10
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)