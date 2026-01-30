Novak Đoković pobedio Sinera za finale Australijan opena (FOTO)

NOVAK Đoković se plasirao u 11. finale Australijan opena, pošto je posle velike borbe i dva preokreta savladao Janika Sinera sa 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Kako su protekla prva tri gema (Nole osvojio samo tri poena), verovatno je većina mislila da ovo polufinale neće dugo trajati, ali osvajač 24 grend slem titule je imao drugačije planove.

Zadržao je Italijan prednost brejka koju je stekao u ranoj fazi meča. Ipak, imao je spreman odgovor na to najbolji svih vremena. Prvi put je dvostrukom šampionu Australijan opena servis oduzeo u četvrtom gemu drugog servisa. Nije dozvolio rivalu da vrati izgubljeno i uspeo je da izjednači na 1:1.

Krenuli su problemi za Đokovića. Mučio se da dođe do daha, čak je u jednom momentu morao i da povraća. To je Siner iskoristio i vratio je prednost.

Opet je delovalo kao da Italijan ima sve u svojim rukama, no opet se Novak podigao i vratio se u meč! Brejk koji je napravio u prvom gemu četvrtog seta zadržao je do kraja i odveo duel u odlučujući pet set.

Nije Nole blistao u svoja dva uvodna servis gema, ukupno je spasao pet brejk lopti, ali izvukao se iz te situacije. Janik je mnogo lakše prolazio kroz gemove u kojima je servirao.

Ali, onda se sve promenilo. U sedmom gemu je oduzeo servis Italijanu, potom spasao tri brejk lopte i Janik je došao na 5:4 i usledio je servis Srbina za trijumf. Skupio je snagu, koncentrisao se i slomio jednog velikog tenisera posle četiri sata i 12 minuta.

Novak Đoković će u nedelju u finalu igrati protiv Karlosa Alkaraza i pokušaće da osvoji 11. trofej u Melburnu, a 25. grend slem pehar.

