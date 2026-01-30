Tenis

DRAMA U MELBURNU! Novak Đoković povraćao između poena, pa se totalno slomio

Новости онлине

30. 01. 2026. u 13:45

Novak Đoković i Janik Siner trenutno igraju polufinale Australijen opena, a trenutno je 2:1 u setovima za Italijana

ДРАМА У МЕЛБУРНУ! Новак Ђоковић повраћао између поена, па се тотално сломио

Foto: AP

Posle bledog otvaranja i slabije igre u prvom setu, srpski as je u nastavku podigao nivo tenisa. U drugom setu zaigrao je daleko agresivnije i sigurnije, a brejk u četvrtom gemu bio je prelomni trenutak koji je potpuno okrenuo tok seta.

Đoković je prikazao vrhunsku igru i kontrolisa razmene, iako je očigledno da vodi tešku borbu i na fizičkom planu.

Koliko su napori veliki najbolje govori detalj koji kamere nisu zabeležile, u jednom trenutku Novak je, između dva poena, povratio u peškir, što se nije videlo u TV prenosu.

Nažalost opet se u trećem setu Novak slomio pred kraj i Siner je to iskoristio da stekne novu prednost. 

Inače, pobednik ovog meča će u finalu Australijan opena igrati protiv Karlosa Alkaraza.

Španski teniser prvi put u karijeri izborio je plasman u finale Australijan opena, pošto je u meču za pamćenje sa 3:2 u setovima savladao Nemca Aleksandra Zvereva.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OVDE ĆU UMRETI Vojska na ulicama, grad samo što nije umro: Klizište dugo 4 km guta sve pred sobom - zemlja jednostavno nestala (VIDEO)
Svet

0 0

"OVDE ĆU UMRETI" Vojska na ulicama, grad samo što nije "umro": Klizište dugo 4 km guta sve pred sobom - zemlja jednostavno nestala (VIDEO)

SITUACIJA u gradu Nišemi na Siciliji kritičnija je iz dana u dan, posle pokretanja klizišta dugog četiri kilometara: neke kuće su doslovno prepolovljene, evakuisano je 1.500 ljudi, vojska gradi obilaznice, a policija patrolira ulicama kako bi sprečila povratak stanovnika u rizičnu zonu. Najgore od svega je što ponovo preti nevreme koje može prouzrokovati nova urušavanja.

30. 01. 2026. u 14:37

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridian Fondacija i KK Crvena Zvezda Meridianbet obradovali mališane u Domu Moše Pijade

Meridian Fondacija i KK Crvena Zvezda Meridianbet obradovali mališane u Domu Moše Pijade