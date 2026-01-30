VUČIĆ DONEO UKAZE O PROGLAŠENJU PET PRAVOSUDNIH ZAKONA

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić doneo je ukaze o proglašenju seta od pet pravosudnih zakona koje je Skupština Srbije usvojila na sednici 28. januara, objavljeno je danas u Službenom glasniku.

Foto: Tanjug

Ukazima su proglašeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o izmeni Zakona o sudijama.

Pored ovih predsednik je potpisao i ukaz o proglašenju Zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima.

Set pravosudnih zakona Skupštini Srbije je predložio predsednik Odbora za pravosuđe, lokalnu upravu i državnu samoupravu Uglješa Mrdić.

(Tanjug)