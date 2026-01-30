VUČIĆ DONEO UKAZE O PROGLAŠENJU PET PRAVOSUDNIH ZAKONA
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić doneo je ukaze o proglašenju seta od pet pravosudnih zakona koje je Skupština Srbije usvojila na sednici 28. januara, objavljeno je danas u Službenom glasniku.
Ukazima su proglašeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o izmeni Zakona o sudijama.
Pored ovih predsednik je potpisao i ukaz o proglašenju Zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima.
Set pravosudnih zakona Skupštini Srbije je predložio predsednik Odbora za pravosuđe, lokalnu upravu i državnu samoupravu Uglješa Mrdić.
(Tanjug)
Preporučujemo
VUČIĆ SE OGLASIO VIDEO-PORUKOM: Predsednik poručio samo jednu stvar
30. 01. 2026. u 13:04
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)