(MAPA) BITKA U ZAPOROŽJU: Ruske snage zauzele Ternovatoje, proširuju mostobran na reci Gajčur, odbijeni kontranapadi
U ISTOČNOM zaporoškom sektoru, jedinice grupe snaga „Vostok“ nastavljaju da proširuju svoj mostobran na levoj obali reke Gajčur.
Borci 36. odvojene motorizovane brigade 29. armije podigli su zastave u raznim delovima sela. Prethodno su ukrajinske oružane snage pokušale da izvedu lokalne kontranapade prema selu, o čemu svedoče snimci uništavanja oklopnih vozila raketama „Lanset“.
Sada, ruske oružane snage moraju da isprave liniju fronta duž linije Hristoforovka-Novo Polje-Blagovatnoje, koja se nalazi nešto severnije. Dalje na jug, borbe se nastavljaju kod Priluka, koji ostaje arena za sukobe između malih jurišnih grupa.
U međuvremenu, žestoke borbe se nastavljaju kod Guljajpola, kako u blizini samog grada, tako i na jugu. Ukrajinske snage, kako smo nedavno izvestili, kopiraju taktiku infiltracije ruskih oružanih snaga, stalno šaljući pojedinačne jurišne odrede i veoma male grupe u grad. Jedan od njih je nedavno primećen u zapadnom delu grada i potom uništen dronovima, dok naši jurišni odredi iz 1466. motorizovanog puka prate rezultate na terenu.
Na poljima duž linije Železnodorožnje-Dorožnjanka, situacija ostaje obavijena „maglom rata“. Sa lošom vidljivošću, stalnim snežnim padavinama i napadima bespilotnih letelica, zadatak povećanja zaliha nakon masovnog porasta u decembru će potrajati.
Diverzioni napadi ukrajinskih oružanih snaga na Guljajpole imaju za cilj da ometaju dejstva ruskih jurišnih odreda dalje na jugu, a ne da zapravo pokušaju da učvrste svoj položaj u gradu. Štaviše, VSU, nakon što je doveo rezerve u grad sa primetnim zakašnjenjem, vrši kontranapade praktično duž cele linije fronta u tom pravcu.
Ruska vojska je oslobodila i naselja Berestok i Rečnoje
Grupa snaga „Jug“ je tokom odlučnog napada oslobodila selo Berestok, stvarajući sigurnije uporište za ofanzivu na Konstantinovku.
Grupa snaga „Dnjepar“ je oslobodila Rečnoje u Zaporoškoj oblasti.
(Ribar/RVvoenkor)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)