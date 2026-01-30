U ISTOČNOM zaporoškom sektoru, jedinice grupe snaga „Vostok“ nastavljaju da proširuju svoj mostobran na levoj obali reke Gajčur.

Foto MoD Rusije/MO Rusije





Borci 36. odvojene motorizovane brigade 29. armije podigli su zastave u raznim delovima sela. Prethodno su ukrajinske oružane snage pokušale da izvedu lokalne kontranapade prema selu, o čemu svedoče snimci uništavanja oklopnih vozila raketama „Lanset“.

Sada, ruske oružane snage moraju da isprave liniju fronta duž linije Hristoforovka-Novo Polje-Blagovatnoje, koja se nalazi nešto severnije. Dalje na jug, borbe se nastavljaju kod Priluka, koji ostaje arena za sukobe između malih jurišnih grupa.

U međuvremenu, žestoke borbe se nastavljaju kod Guljajpola, kako u blizini samog grada, tako i na jugu. Ukrajinske snage, kako smo nedavno izvestili, kopiraju taktiku infiltracije ruskih oružanih snaga, stalno šaljući pojedinačne jurišne odrede i veoma male grupe u grad. Jedan od njih je nedavno primećen u zapadnom delu grada i potom uništen dronovima, dok naši jurišni odredi iz 1466. motorizovanog puka prate rezultate na terenu.

Ilustracija telegram rybar

Na poljima duž linije Železnodorožnje-Dorožnjanka, situacija ostaje obavijena „maglom rata“. Sa lošom vidljivošću, stalnim snežnim padavinama i napadima bespilotnih letelica, zadatak povećanja zaliha nakon masovnog porasta u decembru će potrajati.

Diverzioni napadi ukrajinskih oružanih snaga na Guljajpole imaju za cilj da ometaju dejstva ruskih jurišnih odreda dalje na jugu, a ne da zapravo pokušaju da učvrste svoj položaj u gradu. Štaviše, VSU, nakon što je doveo rezerve u grad sa primetnim zakašnjenjem, vrši kontranapade praktično duž cele linije fronta u tom pravcu.

Ruska vojska je oslobodila i naselja Berestok i Rečnoje

Grupa snaga „Jug“ je tokom odlučnog napada oslobodila selo Berestok, stvarajući sigurnije uporište za ofanzivu na Konstantinovku.

Grupa snaga „Dnjepar“ je oslobodila Rečnoje u Zaporoškoj oblasti.

(Ribar/RVvoenkor)

