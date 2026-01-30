ZVEZDA SAZNALA RIVALA: Evo sa kim crveno-beli igraju u plej-ofu Lige Evrope
CRVENA zvezda saznala je rivala u plej-ofu Lige Evrope.
Crveno-beli su za protivnika mogli da dobiju Lil ili PAOK i žrebom je odlučeno da će rival biti francuski klub.
Zanimljivo je to da su ove ekipe odmerile snage tokom osnovnog dela drugog po kvalitatu evropskog takmičenja. Klub iz Beograda je savladao "doge" na stadionu "Rajko Mitić" sa 1:0.
Biće interesantno videti kako će proteći ovaj dvomeč, s obzirom na to da se timovi poznaju jer je pomenuti duel bio na programu 6. novembra.
Prvi meč šesnaestine finala igra se 19. februara u Francuskoj, revanš je sedam dana kasnije u Beogradu.
Žreb za Ligu Evrope
PAOK - Selta
Lil - Crvena zvezda
Pobednici u osmini finala idu na Lion ili Aston Vilu
Dinamo Zagreb - Genk
Bran - Bolonja
Pobednici u osmini finala idu na Frajburg ili Romu
Ludogorec - Ferencvaroš
Pobednici u osmini finala idu na Porto ili Bragu
Panatinaikos - Viktorija Plzenj
Fenerbahče - Notingem Forest
Pobednici u osmini finala idu na Midtjiland ili Betis
Kraj žreba
Nakon uvodnog obraćanja Đorđa Marketija krenuće da se izvlače parovi šesnaestine finala.
Finale Lige Evrope će biti odigrano 20. maja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša.
Uoči žreba:
Crveno-beli za rivala mogu da dobiju Lil ili PAOK. Što se tiče francuskog kluba, sa njim su već igrali u osnovnom delu i slavili su Beogradu sa 1:0.
Ukoliko šampion Srbije preskoči tu prepreku zna se i sa kim bi mogao da igra u osmini finala. Potencijalni protivnici su Aston Vila i Lion.
Podsetimo, Zvezda je grupnu fazu Lige Evrope okončala na 15. mestu sa 13 bodova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KAKAV ŽREB! Ovo su parovi baraža za osminu finala Lige šampiona
30. 01. 2026. u 11:23 >> 12:40
ŠOK! Hamad Međedović neće da igra za Srbiju
30. 01. 2026. u 12:18
ZVEZDA MOŽE DIREKTNO U OSMINU FINALA LIGE EVROPE: Na njoj je da pobedi Seltu, a za ostalo ćemo videti...
Crvena zvezda u četvrtak uveče dočekuje Seltu na "Stadionu Rajko Mitić" (21.00) u jednoj od ključnih utakmica ligaške faze Lige Evrope, u trenutku kada je borba za plasman u nokaut rundu izuzetno zgusnuta. Srpski šampion se nalazi na 11. mestu sa 13 osvojenih bodova, dok su gosti iz Galicije tri pozicije niže sa samo bodom manje.
29. 01. 2026. u 07:00
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.
29. 01. 2026. u 13:10
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)