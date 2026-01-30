ZVEZDA SAZNALA RIVALA: Evo sa kim crveno-beli igraju u plej-ofu Lige Evrope

CRVENA zvezda saznala je rivala u plej-ofu Lige Evrope.

FOTO: Ataimages

Crveno-beli su za protivnika mogli da dobiju Lil ili PAOK i žrebom je odlučeno da će rival biti francuski klub.

Zanimljivo je to da su ove ekipe odmerile snage tokom osnovnog dela drugog po kvalitatu evropskog takmičenja. Klub iz Beograda je savladao "doge" na stadionu "Rajko Mitić" sa 1:0.

Biće interesantno videti kako će proteći ovaj dvomeč, s obzirom na to da se timovi poznaju jer je pomenuti duel bio na programu 6. novembra.

Prvi meč šesnaestine finala igra se 19. februara u Francuskoj, revanš je sedam dana kasnije u Beogradu.

Žreb za Ligu Evrope

PAOK - Selta

Lil - Crvena zvezda

Pobednici u osmini finala idu na Lion ili Aston Vilu

Dinamo Zagreb - Genk

Bran - Bolonja

Pobednici u osmini finala idu na Frajburg ili Romu

Ludogorec - Ferencvaroš



Pobednici u osmini finala idu na Porto ili Bragu

Panatinaikos - Viktorija Plzenj

Fenerbahče - Notingem Forest

Pobednici u osmini finala idu na Midtjiland ili Betis

Kraj žreba

Nakon uvodnog obraćanja Đorđa Marketija krenuće da se izvlače parovi šesnaestine finala.

Finale Lige Evrope će biti odigrano 20. maja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša.

Uoči žreba:

Crveno-beli za rivala mogu da dobiju Lil ili PAOK. Što se tiče francuskog kluba, sa njim su već igrali u osnovnom delu i slavili su Beogradu sa 1:0.

Ukoliko šampion Srbije preskoči tu prepreku zna se i sa kim bi mogao da igra u osmini finala. Potencijalni protivnici su Aston Vila i Lion.

Podsetimo, Zvezda je grupnu fazu Lige Evrope okončala na 15. mestu sa 13 bodova.

