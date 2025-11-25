"STUDENTSKA LISTA - LISTA ZA PENZIJU" Piper: Prosek im 62 godine i 3 meseca
NOVINAR Uroš Piper ukazao je na paradoks studentske liste na kojoj su se našli ljudi koji su po godinama koje su daleko od studentskih.
Piper se tim povodom oglasio na mreži X i napisao sledeće:
- "STUDENTSKA LISTA" - LISTA ZA PENZIJU! 62 godina i 3 meseca je prosek starosti vrha "studentske liste", sa imenima koje su blokaderski mediji do sada navodili! Još par godina i svako od njih, ko već nije, postaje penzioner! A naziv "studentska lista"
1. Rektor Đokić - 62 godine.
2. Zdenko Tomanović - nepoznato (nije ispod 65 godina).
3. Božo Prelević - 66 godina.
4. Dejan Šoškić - 58 godina.
5. Jovo Bakić - 55 godina.
6. Milo Lompar - 63 godine.
7. Aleksandar Kavčić - 57 godina.
8. Rodoljub Šabić - 70 godina.
9. Tihomir Stanić - 65 godina.
10. Cvijetin Milivojević - 60 godina
