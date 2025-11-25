Politika

"STUDENTSKA LISTA - LISTA ZA PENZIJU" Piper: Prosek im 62 godine i 3 meseca

В. Н.

25. 11. 2025. u 08:55

NOVINAR Uroš Piper ukazao je na paradoks studentske liste na kojoj su se našli ljudi koji su po godinama koje su daleko od studentskih.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА - ЛИСТА ЗА ПЕНЗИЈУ Пипер: Просек им 62 године и 3 месеца

Foto: Printscreen

Piper se tim povodom oglasio na mreži X i napisao sledeće: 

- "STUDENTSKA LISTA" - LISTA ZA PENZIJU! 62 godina i 3 meseca je prosek starosti vrha "studentske liste", sa imenima koje su blokaderski mediji do sada navodili! Još par godina i svako od njih, ko već nije, postaje penzioner! A naziv "studentska lista"

1. Rektor Đokić - 62 godine.

2. Zdenko Tomanović - nepoznato (nije ispod 65 godina).

3. Božo Prelević - 66 godina.

4. Dejan Šoškić - 58 godina.

5. Jovo Bakić - 55 godina.

6. Milo Lompar - 63 godine.

7. Aleksandar Kavčić - 57 godina.

8. Rodoljub Šabić - 70 godina.

9. Tihomir Stanić - 65 godina.

10. Cvijetin Milivojević - 60 godina

