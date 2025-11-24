KURTI POJAČAVA PRITISAK NA SRBE: Uoči ponavljanja izbora na KiM 28. decembra Priština sprema nove manipulacije i provokacije

SRBI na Kosovu i Metohiji Novu godinu dočekaće u atmosferi pojačanih pritisaka, provokacija i nasilja Prištine, jer je režim Aljbina Kurtija više puta na delu pokazao da u predizbornim kampanjama na maksimum steže obruč oko naših sunarodnika i njegovih političkih predstavnika u Srpskoj listi.

Foto: D. Z.

Ovako sagovornici "Novosti" komentarišu to što će se u južnoj srpskoj pokrajini, posle deset meseci i dva neuspešna pokušaja da se izglasa vlada, ponovo ići na birališta za prištinski parlament 28. decembra. Dodaju da se ovaj datum, usred novogodišnjih praznika, "zgodno" namestio Kurtiju kako bi njegove manipulacije izbornim procesom, pokušaji da oslabi SL i nepravilnosti u brojanju glasova što više prošle ispod radara, pre svih briselskih institucija koje će biti "na raspustu".

Evropska unija izrazila je razočaranje zbog toga što na KiM nije prevaziđena duga politička kriza i poručila da je potrebno da se Priština fokusira na dijalog sa Beogradom. Poruka Brisela je da prištinska vlast sada mora da obezbedi da se novi izbori održe po visokim standardima i uz ravnopravno učešće.

- Unija naglašava važnost dobro organizovanog i konkurentnog izbornog procesa, uključujući sertifikaciju političkih partija i akreditovanje medija iz svih zajednica - navode iz Brisela.

Primopredaja vlasti na lokalu NAKON što je Centralna izborna komisija u Prištini verifikovala rezultate lokalnih izbora na KiM, održanih 12. oktobra, veliki izazov će biti primopredaja vlasti u srpskim sredinama, gde je Srpska lista osvojila većinu. Tako će nakon nelegitimnih albanskih gradonačelnika i lokalnih skupština, koji su instalirani posle izbora 2023, koje su Srbi bojkotovali, kandidati SL ponovo preuzeti vođenje Severne Mitrovice, Zvečana, Leposavića, Zubinog Potoka, Gračanice, Novog Brda, Štrpca, Klokota, Parteša i Raniluga. Iz SL su u razgovoru sa predstavnicima Francuske i Velike Britanije na KiM izrazili očekivanje da će proces prenosa vlasti biti sproveden u skladu sa zakonom, bez opstrukcija sa centralnog ili sa lokalnog nivoa. Oni su poručili da je završen period u kome su lokalne institucije kršile prava srpskog naroda.

U saopštenju nema kritike da je Kurti na vlasti skoro godinu dana posle izbora, koji su održani 9. februara, i da može da se desi isti scenario i posle novog glasanja, odnosno da nijedna od albanskih partija opet ne osvoji većinu za formiranje vlade. Na izborima 9. februara Samoopredeljenje je osvojilo 42,3 odsto glasova, druga je bila DPK sa 20,95 odsto, treći DSK sa 18,27 i četvrta koalicija ABK i Nisme sa 7,06 odsto.

Srpska lista osvojila je devet od 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici, jer je Kurti grubim izbornim inženjeringom ugurao u poslaničke klupe Nenada Rašića iz stranke za Slobodu, pravdu i opstanak. Zatim ga je, kršeći zakone, instalirao i na potpredsedničko mesto u parlamentu namenjeno predstavnicima Srba, uprkos tome što je osvojio samo pola procenta podrške, odnosno oko 4.000 glasova, naspram 40.000 za Srpsku listu.Raspušteni parlament u Prištini od ovih izbora se sastao 63 puta, radio samo 12 i po sati, konstituisao se tek posle 60 sednica, nije izabrao vladu niti usvojio budžet.

Istoričar i analitičar Srđan Graovac kaže za "Novosti" da nema sumnje da se mogu očekivati nove podmetačine i napadi:

- Kurti u kampanji uvek pojačava pritisak na Srbe, uvek prema njima nastupa što okrutnije, jer na taj način pokušava da prikupi glasove Albanaca u duboko radikalizovanom nacionalističkom albanskom društu koje je u velikoj meri i sam kreirao. Kurti dobro zna da je to nešto na čemu prikuplja glasove, odnosno da mu ih ne donose ekonomski rezultati jer ih nema. Ne donosi mu ih ni borba protiv kriminala i korupcije.

Izmiče mu fotelja pa se naoružava KAKO Kurtiju izmiče premijerska fotelja, tako se Priština ubrzano naoružava. Njegov ministar odbrane Ejup Maćedonci najavio je da će prve američke rakete "džavelin" stići u Prištinu sledeće godine, a da osim njih kupuju i sisteme naoružanja iz Amerike i drugih zemalja. - "Džavelin" je jedan od najboljih protivtenkovskih sistema, ali nije jedini koji imamo u KBS - rekao je Maćedonci. On je izjavio i da se očekuje da će fabrika municije, za koju će Turska obezbediti mašine, početi sa radom najkasnije do kraja 2026. godine. Takođe, misija Kfor, na čijem čelu je turski komandant general-major Ozkan Ulutaš, u saradnji sa tzv. kosovskom policijom i Euleksom, održala je vežbu "Zlatna sablja 2025", u kojoj su učestvovali i pripadnici KBS, a sa ciljem "unapređenja koordinacije i operativne spremnosti bezbednosnih struktura".

Graovac objašnjava i zašto je izabran baš taj datum:

- Oko važnijih praznika, Kurti računa da će veliki broj Albanaca koji se iselio sa Kosovo i Metohije doći zbog slobodnih dana za božićne praznike na zapadu Evrope. Računa i da će među njima biti dosta onih mlađih glasača na koje se Samoopredeljenje inače oslanja. Zato taj datum može Kurtiju da donese i nešto više glasova.