"U NAREDNIH 36-48 SATI ĆU IZAĆI SA INFORMACIJAMA O NIS-U" Vučić objavio važnu vest u Sečnju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je iza njih teška noć i dan.
- Sve je teško od jutros. I kada se tako osećate najbolje je da budete uz svoj narod. To mi daje energiju - poručio je Vučić.
Ističe da će u narednih 36-48 sati izaći sa informacijama o NIS-u, i da nije siguran da li će to biti večeras ili sutra uveče.
Uskoro opširnije
