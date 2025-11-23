Politika

"U NAREDNIH 36-48 SATI ĆU IZAĆI SA INFORMACIJAMA O NIS-U" Vučić objavio važnu vest u Sečnju

V.N.

23. 11. 2025. u 16:00

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je iza njih teška noć i dan.

У НАРЕДНИХ 36-48 САТИ ЋУ ИЗАЋИ СА ИНФОРМАЦИЈАМА О НИС-У Вучић објавио важну вест у Сечњу

Foto: Novosti

- Sve je teško od jutros. I kada se tako osećate najbolje je da budete uz svoj narod. To mi daje energiju - poručio je Vučić.

Ističe da će u narednih 36-48 sati izaći sa informacijama o NIS-u, i da nije siguran da li će to biti večeras ili sutra uveče.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat