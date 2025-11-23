NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi
AMERIKA neće da uđe u rat sa Rusijom, ali želi da što više oslabi Rusiju i želi da Evropa uđe u rat sa Rusijom, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
Šešelj smatra da Ameriku ne brine da li će to biti nuklearni rat.
- Oni (Amerikanci) znaju da će Rusija brzo razoriti nuklearnu moć Francuske i Engleske, ali žele da taj rat dodatno iscrpi Rusiju da Rusija ne bi pomagala Kinu jer se oni spremaju za rat protiv Kine. To je ambicija Amerikanaca dok Kina ne ojača dovoljno da joj ne mogu ništa - rekao je Šešelj za Hepi TV.
Predsednik SAD Donald Tramp je razne ambiciozne planove izneo na površinu, podseća predsednik SRS.
- Tramp zna da ne sme da udari na Rusiju zbog toga što bi došlo do uzajamnog uništenja i uništenja celog sveta, ali misli da može još protiv Kine i hteo bi da dovoljno iscrpi Rusiju da ona ne može da se uključi u njegov rat protiv Kine - izjavio je lider radikala.
Preporučujemo
RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi
22. 11. 2025. u 17:00
PAD U KLOPKU: Šešelj otkrio šta sada rade Amerikanci i Englezi
17. 11. 2025. u 17:20
ŠEŠELj NAJAVIO: Bulevar Zorana Đinđića će jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića
17. 11. 2025. u 21:30
"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara
12. 11. 2025. u 19:32
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)