NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

AMERIKA neće da uđe u rat sa Rusijom, ali želi da što više oslabi Rusiju i želi da Evropa uđe u rat sa Rusijom, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: N. Skenderija/Profimedia/ilustracija

Šešelj smatra da Ameriku ne brine da li će to biti nuklearni rat.

- Oni (Amerikanci) znaju da će Rusija brzo razoriti nuklearnu moć Francuske i Engleske, ali žele da taj rat dodatno iscrpi Rusiju da Rusija ne bi pomagala Kinu jer se oni spremaju za rat protiv Kine. To je ambicija Amerikanaca dok Kina ne ojača dovoljno da joj ne mogu ništa - rekao je Šešelj za Hepi TV.

Predsednik SAD Donald Tramp je razne ambiciozne planove izneo na površinu, podseća predsednik SRS.

- Tramp zna da ne sme da udari na Rusiju zbog toga što bi došlo do uzajamnog uništenja i uništenja celog sveta, ali misli da može još protiv Kine i hteo bi da dovoljno iscrpi Rusiju da ona ne može da se uključi u njegov rat protiv Kine - izjavio je lider radikala.