HRVATI NAPADAJU PORODICU PREDSEDNIKA Vučić: Pišu izmišljotine o nekretninama koje navodno ima moja ćerka u Berlinu

В. Н.

21. 11. 2025. u 16:34

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je i o kampanji koja se vodi iz Hrvatske.

Foto printskrin TV Informer

Kaže da za Domagoja Margetića znaju ko je i šta je i da zato za njega ne pišu da je novinar. Podseća na Margetićeve izmišljotine o nekretnini njegove ćerke u Berlinu.


- Moja ćerka je tamo bila sama. Živela je u internatu ili kampusu. Sem u Čipuljiću, van granica ove zemlje nemamo ništa. Ovde ću na istoku Srbije da kupim neki lep plac, između Donjeg Milanovca i Kladova - kaže on.

