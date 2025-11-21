HRVATI NAPADAJU PORODICU PREDSEDNIKA Vučić: Pišu izmišljotine o nekretninama koje navodno ima moja ćerka u Berlinu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je i o kampanji koja se vodi iz Hrvatske.
Kaže da za Domagoja Margetića znaju ko je i šta je i da zato za njega ne pišu da je novinar. Podseća na Margetićeve izmišljotine o nekretnini njegove ćerke u Berlinu.
- Moja ćerka je tamo bila sama. Živela je u internatu ili kampusu. Sem u Čipuljiću, van granica ove zemlje nemamo ništa. Ovde ću na istoku Srbije da kupim neki lep plac, između Donjeg Milanovca i Kladova - kaže on.
