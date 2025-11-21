VINARIMA I PROIZVOĐAČIMA PIVA I RAKIJE ČAK 60 ODSTO BESPOVRATNIH SREDSTAVA OD DRŽAVE: Ministarka Mesarović o konkursu za vinare

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je danas da je program podrške vinarima u toku, a sve zainteresovane građane i preduzetnike pozvala na Wine vision, koji se održava u Beogradu od 22. do 25. novembra.

Ministarka je pozvala proizvođače vina i sve građane sutra na Wine vision.

-S ponosom ćemo tamo biti prisutni. Posebno sam ponosna na deo predstavljanja naših vinara. Ministarstvo privrede je drugu godinu za redom raspisalo podršku u vidu davanja bespovratnih sredstava za sve naše proizvođače vina. Ministarstvo privrede je raspisalo konkurs koji podrazumeva sledeću skalu koju smo rasporedili ciljano da bismo stimulisali određenje kategorije- 60 odsto bespovratnih sredstava za sve preduzetnike koji se bave proizvodnjom vina, ali i drugih alkoholnih pića, piva, rakija, gde su žene osnivači i mladi do 35 godina. Zatim 55 odsto bespovratnih sredstava za sve preduzetnike koji su registrovani u jedinicama lokalnih samouprava koje spadaju u treću i četvrtu grupu nerazvijenosti. Maksimalno do 5 miliona dinara. Može da ih uloži u nabavku opreme, adaptaciju poslovnog prostora. Ono što je važno i što smo stavili kao opciono, ukoliko preostalih 50 odsto preduzetnik nema da uloži, mi obezbeđujemo preko kredita Fonda za razvoj, prema kamatnoj stopi od svega 2,5 posto sa rokom otplate od 60 meseci- naglasila je ministarka.

Ona je pozvala preduzetnike da se što pre jave, zbog velikog interesovanja, ističući da je ovaj program inicirao predsednik Aleksandar Vučić, te da je ovo bio dodatni vid podrške države.

