VELIKI INTERVJU SA PREDSEDNIKOM: Vučić u petak u 16 časova gostuje na Informer TV

В. Н.

20. 11. 2025. u 14:06

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovaće u petak na Informer televiziji.

ВЕЛИКИ ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ: Вучић у петак у 16 часова гостује на Информер ТВ

Foto: Printskrin TV Informer

Veliki intervju sa šefom države zakazan je za 16 časova, a predsednik će govoriti o svim udarnim političko-ekonomskim temama.

