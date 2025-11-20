VELIKI INTERVJU SA PREDSEDNIKOM: Vučić u petak u 16 časova gostuje na Informer TV
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovaće u petak na Informer televiziji.
Veliki intervju sa šefom države zakazan je za 16 časova, a predsednik će govoriti o svim udarnim političko-ekonomskim temama.
