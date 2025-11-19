Politika

VUČIĆ SA POTPREDSEDNICOM SVETSKE BANKE ZA EVROPU I CENTRALNU AZIJU: Sve projekte nastavljamo da realizujemo uprkos izazovima

В. Н.

19. 11. 2025. u 11:40

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Odličan sastanak sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, sa kojom sam razmenio mišljenja o ključnim globalnim izazovima, planovima Srbije i predviđanjima za narednu godinu, kao i o potencijalima za širenje portfolija sa Svetskom bankom, kao jednom od najznačajnijih svetskih finansijskih institucija.

Izrazio sam zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, kao i želju da dodatno osnažimo partnerstvo kroz buduća ulaganja i realizaciju projekata koji menjaju lice naše zemlje. 

Detaljnije sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim planovima Srbije, pri čemu bi saradnja  sa Svetskom bankom bila od ključnog značaja za realizaciju velikih projekata, pogotovo kada je u pitanju složena energetska infrastruktura koja bi doprinela većoj nezavisnosti Srbije u snabdevanju energentima. 

Srbija nastavlja da trasira put dinamičnog, ekonomskog razvoja koji je usmeren ka budućnosti, čvrsto pozicionirana kao stub stabilnosti i mogućnosti u svetu koji sve više oblikuje neizvesnost. U tom smislu, razgovarali smo o energetskoj tranziciji sa akcentom na obnovljive izvore i energetsku efikasnost, ⁠inovacijama i digitalizaciji koja beleži stabilan trend rasta i razvoja u našoj zemlji, kao i o neophodnosti povećanja efikasnosti državnih institucija.

Naglasio sam da sve projekte nastavljamo da realizujemo uprkos spoljašnjim i unutrašnjim izazovima, a posebno u svetlu narastajućih trgovinskih sukoba koji stvaraju nesigurnost i usporavaju svetsku privredu i uobičajenu dinamiku. 

U tom smislu, ponovio sam da Srbija i dalje ima veliko poverenje investitora, što nas obavezuje da nastavimo odgovorno da se ponašamo i da, uprkos izazovima, unapređujemo kreditni rejting Srbije kako bismo smanjili troškove zaduživanja i privukli dodatna ulaganja. Naglasio sam da i Srbija oseća posledice carinskih mera i spoljnjih rizika i tenzija, ali da je uz ozbiljnu politiku uspela da održi stabilnu fiskalnu i monetarnu politiku - objavio je predsednik Vučić na Instagramu.

IMA li spasa za "Naftnu industriju Srbije"? Ovo pitanje je postavljeno na vrh prioriteta srpske države.

19. 11. 2025. u 12:03

