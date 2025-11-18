VANDALIZAM U VLADIČINOM HANU: Uništen automobil predsednice Skupštine Danijele Popović (FOTO)
IZ opštinskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) saopšteno je večeras da su nepoznati vandali oštetili automobil predsednice Skupštine opštine Vladičin Han Danijele Popović.
U saopštenju se navodi da su oštećeni prozori i vetrobransko staklo vozila. Slučaj je odmah prijavLjen policiji, od koje se očekuje da sprovedemo sve radnje i identifikujemo počinioce.
- Ovakvi incidenti ne doprinose našem gradu i neće nas sprečiti da radimo odgovorno, mirno i u interesu građana. Vlad Han ostaje sigurno i pristojno mesto za sve, a institucije će nastaviti da rade svoj posao uprkos pritiscima - navodi se u saopštenju.
