VANDALIZAM U VLADIČINOM HANU: Uništen automobil predsednice Skupštine Danijele Popović (FOTO)

IZ opštinskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) saopšteno je večeras da su nepoznati vandali oštetili automobil predsednice Skupštine opštine Vladičin Han Danijele Popović.

Foto: SNS Vladičin Han

U saopštenju se navodi da su oštećeni prozori i vetrobransko staklo vozila. Slučaj je odmah prijavLjen policiji, od koje se očekuje da sprovedemo sve radnje i identifikujemo počinioce.

- Ovakvi incidenti ne doprinose našem gradu i neće nas sprečiti da radimo odgovorno, mirno i u interesu građana. Vlad Han ostaje sigurno i pristojno mesto za sve, a institucije će nastaviti da rade svoj posao uprkos pritiscima - navodi se u saopštenju.

