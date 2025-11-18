Politika

VANDALIZAM U VLADIČINOM HANU: Uništen automobil predsednice Skupštine Danijele Popović (FOTO)

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

18. 11. 2025. u 21:02

IZ opštinskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) saopšteno je večeras da su nepoznati vandali oštetili automobil predsednice Skupštine opštine Vladičin Han Danijele Popović.

ВАНДАЛИЗАМ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ: Уништен аутомобил председнице Скупштине Данијеле Поповић (ФОТО)

Foto: SNS Vladičin Han

U saopštenju se navodi da su oštećeni  prozori i vetrobransko staklo vozila. Slučaj je odmah prijavLjen policiji, od koje se očekuje da sprovedemo sve radnje i identifikujemo počinioce.

- Ovakvi incidenti ne doprinose našem gradu i neće nas sprečiti da radimo odgovorno, mirno i u interesu građana. Vlad Han ostaje sigurno i pristojno mesto za sve, a institucije će nastaviti da rade svoj posao uprkos pritiscima - navodi se u saopštenju.

Foto: SNS Vladičin Han

Foto: SNS Vladičin Han

Foto: SNS Vladičin Han

Foto: SNS Vladičin Han

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOMENTAR: NIS
Kolumne

0 1

KOMENTAR: NIS

IMA li spasa za "Naftnu industriju Srbije"? Ovo pitanje je postavljeno na vrh prioriteta srpske države.

19. 11. 2025. u 12:03

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA: Vreme za budnost, znanje i prevenciju

SVETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA: Vreme za budnost, znanje i prevenciju