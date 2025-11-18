DANIJELA NIKOLIĆ O KRAĐI IZBORA U ALBANIJI: Ozbiljan udarac u kredibilitet evropskih institucija - Standardi EU nisu univerzalni

"POJAVLjIVANjE snimka iz Albanije, na kojem se jasno vidi kako pripadnici mafije i lokalnih klanova otvoreno usmeravaju birače za koga da glasaju, predstavlja ozbiljan udarac u kredibilitet evropskih institucija koje tu zemlju godinama predstavljaju kao „primer napretka“ na evropskom putu", navodi za "Novosti" Danijela Nikolić, predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, komentarišući očiglednu izbornu krađu koja se dogodila u Albaniji, kao i činjenicu da je ovaj skandal prošao potpuno neprimećeno od strane evropskih institucija.

Foto: SNS

Taj snimak nije samo lokalni incident, dodaje Nikolić, — on je ogledalo sistemskih problema, i još više od toga, ogledalo dvostrukih aršina koji dominiraju evropskom politikom prema Balkanu.

- EU zvaničnici iz godine u godinu ponavljaju da je Albanija otvorila sve pregovaračke klastere i da je „najnapredniji kandidat“. Ali kada vidite da u zemlji koja je navodno najuspešnija u oblasti vladavine prava kriminal na ulici određuje rezultate izbora, teško je poverovati da kriterijumi za napredak imaju bilo kakve veze sa demokratskim standardima. Jer, ako se ovakve scene dešavaju u „uzornoj“ zemlji, kako onda izgledaju izbori u onim koje nisu tako pohvaljene? - navodi naša sagovornica.

Ističe da je Srbija je, sa druge strane, godinama suočena sa politički motivisanim blokadama, odlaganjima i izmišljenim preprekama za otvaranje klastera. Stalno joj se drže lekcije o demokratiji od strane onih koji — kada im to politički odgovara — zatvaraju oči pred kriminalom, zastrašivanjem birača i potpunim urušavanjem standarda u državama koje su im miljenici.

- Ovaj slučaj jasno pokazuje sledeće:

1. Standardi EU nisu univerzalni — oni su selektivni i zavise od političke konjunkture.



2. Dvostruki aršini su postali mehanizam pritiska.

Jedni bivaju pohvaljeni uprkos očiglednim problemima, dok se drugima pronalaze mane čak i tamo gde ih nema, sve u svrhu održavanja političkog uticaja.

3. Poverenje u evropske institucije ozbiljno erodira.

Teško je objasniti građanima da se demokratski standardi zaista cene, kada se brutalno i javno kršenje tih standarda prećutkuje u zemljama koje su „poželjne“ partnerice.

Zato ovaj snimak nipošto nije samo vest iz komšiluka — on je simptom šire bolesti evropske politike na Balkanu. On postavlja legitimno pitanje:

Ako ovako izgledaju izbori u zemlji koju EU proglašava za najnapredniju, šta onda ostaje kao verodostojnost svih njihovih izveštaja, procena i preporuka?

I na kraju, najvažnije: Srbija ne sme dozvoliti da joj lekcije o demokratiji drže oni koji sopstvene favorite uvode u EU kroz politički marketing, a ne na osnovu standarda. Upravo ovakvi snimci razotkrivaju istinu — da je na Balkanu evropski put više stvar geopolitičkih prioriteta nego demokratskih vrednosti.

I to je suština ovog licemerja - zaključila je Danijela Nikolić.

Podsetimo, nedavno se u javnosti pojavio snimak na kojem se vidi kako izgledaju izbori u Albaniji i kako propadnici mafije teraju ljude za koga da glasaju.

Ovaj snimak koji pokazuje kako izgledaju izbori u Albaniji, dokazuje samo jedno - kad si poslušan - sve je dozvoljeno!

Dozvoljeno je i da kradeš na izborima i da sam ubacuješ listiće i uz sve to da najbrže napreduješ ka članstvu u EU. I ćutaće i EU i ODIHR.

Pogledajte priloženi snimak: