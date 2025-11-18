POKUŠAJI DA SE BEOGRAD UVUČE U RAT: Analiza "Novosti" - Zašto albanski ekstremisti sve češće napadaju srpsku vojsku i sela u KZB

OPASNE ratne igre pokušava da izrežira Priština uz pomoć svojih saveznika, izazivajući incidente na administrativnoj liniji, sa ciljem da se oružane snage Srbije primoraju na reakciju, naša zemlja optuži za destabilizaciju, a od NATO i Kfor iznudi reakcija.

Foto: D. Milovanović

Ovako sagovornici "Novosti" vide dramatična dešavanja u nedelju po podne, kada je u rejonu srpske vojne baze "Debela glava" grupa maskiranih Albanaca pucala u pravcu pripadnika naših oružanih snaga. U incidentu koji se desio u podnožju planine Šop u selu Zarbince u opštini Bujanovac na jugu centralne Srbije, nadomak administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, na naše vojnike ispaljeno je 15 metaka, a napadači su zatim sa šest džipova pobegli u pravcu Kosmeta. Takozvana kosovska policija brže-bolje je saopštila da "incident nije potvrđen ni od jednog nadležnog organa na teritoriji Kosova" i poručila da "ovakve vesti povećavaju nepotrebne tenzije u pograničnim zonama".

Međutim, ovo objašnjenje je, smatraju naši sagovornici, upitno, imajući u vidu brojne slične incidente u prošlosti, ali i provokacije Kurtijevog režima poslednjih meseci usmerene protiv Srba. Podsećaju da se Priština ne samo intenzivno naoružava, nego i sklapa vojne saveze u regionu usmerene protiv Beograda, sa Zagrebom i Tiranom.

Posebno ukazuju da je do incidenta u blizini srpske vojne baze došlo nekoliko dana nakon što se pojavila informacija da su naše službe u Raški uhapsile dve osobe zbog sumnje u špijunažu, a koje su bila "na vezi" sa Milanom Vukašinovićem, koji je prilikom privođenja na administrativnoj liniji ranjen jer je pokušao da pobegne. On je bio pod višemesečnom istragom i kako tvrde naši izvori, napravio je ogromnu štetu, jer je prema saznanjima srpskih bezbednosnih službi koje su ga duže vreme pratile, između ostalog, denuncirao Srbe sa KiM, naročito one koji su bili u kontaktu sa našim organima. Fokus mu je bio na jugu Srbije, gde je posebno opservirao pojedine pripadnike BIA i Vojske Srbije, naročito u Kopnenoj zoni bezbednosti. Takođe je vodio detaljnu evidenciju - i o tome obaveštavao albansku stranu - o kontaktima naših ljudi na KiM sa pripadnicima srpskih službi. Naročito ga je interesovala vojna problematika, a svoje partnere u OAK redovno je informisao o društvenom i političkom stanju u Srbiji, ali i o naoružanju i opremu i jedinicama Vojske Srbije.

Oficir KOS u penziji Ljuban Karan ističe za "Novosti" još jedan važan događaj koji ne treba smetnuti s uma - a to je da je prošle nedelje specijalna izaslanica Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs na brodu Kraljevske mornarice okupila vojni vrh tzv Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i BiH.

- Ništa se danas u vezi sa Srbijom ne dešava slučajno. Sve je planirano i uklopljeno u jedan opšti pritisak. Dešavanje u blizini naše vojne baze na jugu je ozbiljna oružana pretnja kojoj je prethodilo forsiranje antisrpskih vojnih alijansi, u kojoj su Albanija, Hrvatska i paradržava Kosovo, ali i sastanak sa njihovim vojnim liderima koji je održala Pirsova. Oni očigledno prave antisrpske vojne koalicije, ali i konkretne dogovore.

Uhapšena četiri lovca TAKOZVANA kosovska policija demantovala je da je na administrativnoj liniji pucano na pripadnike Vojske Srbije, ali je saopštila da su četiri osobe, za koje se navodi da su lovci, privedene u nedelju na teritoriji Kosova i Metohije, pod optužbom da su se nelegalno kretali uz administrativnu liniju noseći oružje bez dozvole. Pronađeno oružje i municija su konfiskovani, dok su osumnjičeni, po odluci nadležnih, pritvoreni u skladu sa zakonskim procedurama, navela je policija u Prištini.

To što je britanska izaslanica okupila komandante baš na vojnom brodu, po Karanu, takođe je jedna vrsta poruke Srbiji, imajući u vidu da su pre agresije NATO na našu zemlju tajni sastanci održavani upravo na američkim nosačima aviona u Jadranskom moru.

- Plašim se da je sve ovo što se sada dešava neka uvertira u dalje zaoštravanje situacije na terenu. Uveren sam da ono što se dogodilo na administrativnoj liniji nije incident, već planirana oružana provokacija. Uvek krizne situacije pred izbijanje nekih većih sukoba kreću sa takvim incidentima. Ideja je verovatno bila da isprovociraju našu vojsku. I onaj ko je poslao maskirane Albance računao je da će naša vojska žestoko da uzvrati, pa bi onda oni to prikazali kao napad na nenaoružane civile ili tome slično. Neko namernim oružanim incidentima hoće da inicira vojne sukobe.

Karanov utisak je da Priština, zajedno sa Albanijom, a takođe i Hrvatska, znaju da dolazi period koji njima istorijski pogoduje da ostvare svoje krajnje ciljeve:

- Ovaj incident nije slučajan ni naivan, namerno je izrežiran. Verovatno je bio cilj da likvidiraju nekog od pripadnika naše vojske što bi izazvalo širi konflikt.

Ubistvo Sinđelića ADMINISTRATIVNA linija između centralne Srbije i KiM dugačka je 382 kilometra i ustanovljena je po dolasku međunarodnih snaga na KiM 1999. godine. Osim napada na pripadnike srpske vojske i policije, Albanci su na ovo područje koje je uglavnom brdsko-planinsko, često upadali radi pljački meštana i krađe šume, a u jednom od upada naoružanih albanskih šumokradica krajem avgusta 2014. godine nadomak sela Merdara u dubini kuršumlijske opštine, ubijen je žandarm Stevan Sinđelić (30), dok se godinu dana ranije, 2013. godine dogodio žestok vatreni okršaj albanskih šumokradica sa pripandicima žandarmerije u selu Borovac nadomak Merdara.

Ukazuje da oni u poslednje vreme, upravo sa obaveštajnim i špijunskim akcijama koje su otkrile naše službe, detaljno i uporno istražuju potencijalne vojne ciljeve i aktivnosti naše armije u zonama uz administrativnu liniju:

- Oni traže najisplativije mete za dronove koje su dobili od Turske. Zato su intenzivirali obaveštajne aktivnosti u dometu tih bespilotnih letelica kako bi mogli da u slučaju sukoba da iznenada i snažno, istovremenim lansiranje velikog broja dronova, zablokiraju naše PVO sisteme. Ne treba to shvatiti naivno, jer je istraživanje konkretnih meta poslednja faza pred neki oružani obračun. Naša vojska zna šta treba da radi i verujem da preduzima efikasne mere da osujeti te opasne planove i nautrališe oružja sa kojima Priština raspolaže.