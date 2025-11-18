Politika

RAT PROTIV RUSIJE ĆE SE ZAVRŠITI PROPAŠĆU EVROPE: Šešelj otkrio detalje velikog razdora na Zapadu

18. 11. 2025. u 19:00

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da na teritoriji Ukrajine već traje rat Zapada protiv Rusije.

Foto: N. Skenderija/Profimedia/ilustracija

- Zapad se umešao ogromnim pošiljkama oružja i municije i slanjem žive sile - kazao je Šešelj.

Lider radikala kaže da je najviše izgubila Evropa zato što nije imala državnika od formata.

- Došlo je do velikog razdora između Amerike i Zapadne Evrope. Taj razdor je označio ponovni dolazak Donalda Trampa na vlast - kazao je Šešelj.

Šešelj je rekao da Tramp želi da izbegne učešće SAD u novom evropskom ratu. U slučaju ruskog udara, prva će stradati Velika Britanija.

- Britanija je vojno najslabija. Gotovo da nemaju kopnenu vojsku - kazao je predsednik SRS.

Francuska je nešto bolje naoružana, ali će imati i ogromna ulaganja u vojsku, smatra Šešelj.

- Ta ulaganja mogu ekonomski da dotuku Francusku - izjavio je predsednik SRS.

Svi su se našli na istorijskom bespuću, a to će se završiti propašću Evrope, smatra lider radikala.

- Za propast Evrope tajno navija i Amerika. Ona misli da će moći da ulaže svoj kapital u obnovu Evrope. Evropa će od novog rata doživeti farsu koja će pokopati sve njene ekonomske, političke i kulturne ambicije - rekao je dr Šešelj za Hepi TV u emisiji "Ćirilica".

