RAT PROTIV RUSIJE ĆE SE ZAVRŠITI PROPAŠĆU EVROPE: Šešelj otkrio detalje velikog razdora na Zapadu
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da na teritoriji Ukrajine već traje rat Zapada protiv Rusije.
- Zapad se umešao ogromnim pošiljkama oružja i municije i slanjem žive sile - kazao je Šešelj.
Lider radikala kaže da je najviše izgubila Evropa zato što nije imala državnika od formata.
- Došlo je do velikog razdora između Amerike i Zapadne Evrope. Taj razdor je označio ponovni dolazak Donalda Trampa na vlast - kazao je Šešelj.
Šešelj je rekao da Tramp želi da izbegne učešće SAD u novom evropskom ratu. U slučaju ruskog udara, prva će stradati Velika Britanija.
- Britanija je vojno najslabija. Gotovo da nemaju kopnenu vojsku - kazao je predsednik SRS.
Francuska je nešto bolje naoružana, ali će imati i ogromna ulaganja u vojsku, smatra Šešelj.
- Ta ulaganja mogu ekonomski da dotuku Francusku - izjavio je predsednik SRS.
Svi su se našli na istorijskom bespuću, a to će se završiti propašću Evrope, smatra lider radikala.
- Za propast Evrope tajno navija i Amerika. Ona misli da će moći da ulaže svoj kapital u obnovu Evrope. Evropa će od novog rata doživeti farsu koja će pokopati sve njene ekonomske, političke i kulturne ambicije - rekao je dr Šešelj za Hepi TV u emisiji "Ćirilica".
Preporučujemo
ŠEŠELj NAJAVIO: Bulevar Zorana Đinđića će jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića
17. 11. 2025. u 21:30
PAD U KLOPKU: Šešelj otkrio šta sada rade Amerikanci i Englezi
17. 11. 2025. u 17:20
"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara
12. 11. 2025. u 19:32
ŠEŠELj: Hrvatska moguća samo sa ustaškim karakteristikama
10. 11. 2025. u 23:40
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)