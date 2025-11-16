DETALJI PUCNJAVE NA VOJSKU SRBIJE: Naoružana grupa Albanaca ispalila 15 hitaca, pogođen pas!

DANAS oko 15 časova u rejonu baze Vojske Srbije „Debela glava“, maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije, saznaju "Novosti".

Foto: mod.gov.rs

Naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogoeđen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Za sada se ne zna da li ima povređenih pripadnika VS.

Uskoro opširnije