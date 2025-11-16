SRAMOTA JE DA SE OGLAŠAVAŠ PO PITANJU NIS Mali odgovorio Nikeziću: Prodali ste ga za samo 400 miliona evra, iako ste znali da je vredela više
MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću.
- Dušane Nikeziću, sramota je da se oglašavate po pitanju Naftne industrije Srbije, kompanije koju ste 2008. godine prodali za samo 400 miliona evra, iako ste vrlo dobro znali da je u tom trenutku vredela mnogo više. Sramota je jer ste nas upravo vi i vaši pajtosi doveli u ovu situaciju, a sada nam držite lekcije i pravite se mnogo pametni.
Vi ste, kada je NIS privatizovan, bili savetnik za privredu i finansije u Vladi Mirka Cvetkovića. Tada su rasprodate zgrade NIS-a u Beogradu i Novom Sadu, rafinerije u Pančevu, Novom Sadu, 500 benzinskih pumpi, brojne cisterne, akcije u kompanijama, nalazišta nafte, koncesije na nalazišta nafte u inostranstvu… I sve to ste prodali za 400 miliona evra, iako ste znali da vredi mnogo više! Pa godinama nije moglo da se utvrdi ni šta je sve prodato… Toliko vas nije bilo briga za srpsku imovinu.
Ali, zato se danas navodno brinete za građane Srbije, koje ste ojadili dok ste bili u vlasti. Ne morate da brinite, građani su nam toliko puta do sada ukazali poverenje koje smo mi svaki put opravdali, a tako će biti i ovog puta. Rešićemo ovu tešku situaciju tako da građani osete što manje posledica.
Zanimljivo je i da vas nije sramota da svakodnevno komentarišete ekonomsku situciju u našoj zemlji, s obzirom na to da ste bili državni sekretar Ministarstva finansija kada je MMF suspendovao aranžman Srbiji već posle prve revizije, a premija rizika je naglo rasla. Ostavili ste nam osam milijardi dinara na računu, što nije bilo dovoljno ni da se isplate plate i penzije tog meseca. Danas na računu imamo 423 milijarde dinara, imamo dovoljno novca i možemo da rešimo svaku krizu koja je pred nama, kao što smo to radili i do sada.
Da ne zaboravimo, dok ste vi upravljali srpskim finansijama, nezaposlenost je bila na rekordno visokom nivou, a plate i penzije su bilo sramno niske, u slučaju da je neko uopšte imao posao.
I da zaključimo, imali ste ukupno šest državnih funkcija, a sve što ste uspeli je da dovedete zemlju do bankrota, i zajedno sa vašim šefom Draganom Đilasom da napunite sopstvene džepove.
Zato vam građani naše zemlje više ništa ne veruju. A nama, sa druge strane, svaki put iznova ubedljivo daju poverenje. Jer vrlo jasno vide rezultate, čak i teškim vremenima kao što su ova sada. - poručio je Mali.
