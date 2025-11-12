NJIMA DRŽAVA NIJE BITNA Vučić: Važno im je samo da imaju temu da ruše zemlju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o blokaderima koji iskorišćavaju sve pa i Dijanu Hrku.

Kad je u pitanju činjenica da su Dijanu Hrku podržavali neki koji jako dobro žive i to od države, navodi da ne misli da je to idealna tema.

- Ti ljudi to rade i bez gospođe Hrke. Imali ste i u Brozove vreme lažne disidente koji su živeli u Dedinjskim vilama i one stvarne koji su stradali na Golom otoku. Danas imate urbani, fensi pokret kojima država nije važna i oni su pametniji od svih jer su drugi za njih imbecili. Važno im je samo da imaju temu da ruše zemlju, da imaju municije i hranu da svima objasne kako su oni u pravu. Oni će uvek da govore isto. Oni imaju još jedan problem i ja sam im problem što to znam, dugo sam u politici i znam da ne mogu značajno da doprinesu razvoju Srbije, a ne mogu da se foliram da to ne znam i da ih tetošim i mazim po glavi - izjavio je Vučić.

Kaže da je neverovatno koliko država izdvaja za Crvenu Zvezdu i Partizan, da ne bi postojali bez države, a neće da kažu to.

- Tako je i to. Oni moraju da budu u pravu, "vezivaće se za Savski most", a niko se nije vezao. Tamo ste imali straže, svi ti ljudi su imali dnevnice. Neko je sve vreme plaćao zaustavljanje razvoja Beograda i uvek u kešu, preko 19 računa dok se ne završi u kešu na nacističkom mostu - kaže on.