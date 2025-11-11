Politika

"GENERALŠTAB SE DAJE U DUGOROČNI ZAKUP, NE PRODAJE SE" Vučić: 2009. godine vlast htela da tu bude poslovni prostor!

В.Н.

11. 11. 2025. u 19:17

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podsetio je večeras gostujući u Nacionalnom dnevniku na Televiziji Pink da je Maršalat, 4,2 hektara i komandnu garde Vojske Srbije, bivša vlast prodala američkoj ambasadi.

Foto: Printscreen

- Dogovoreno je sa američkim ambasadorom, a Poreska uprava i vlada Vojislava Koštunice procenjuju vrednost 28 miliona dolara, što je bilo laž i dva i dva i po puta potcenjena vrednost. Američka ambasada je sada tu. Smanjili su za duplo cenu. Iako je to zaštićeno kulturno dobro promenili su Urbanistički plan. To je otišlo u trajno vlasništvo američkoj državi - podseća Vučić.

Kaže da sada ti isti kažu da ne daju rušenje Generalštaba, a on je već srušen u NATO agresiji.

- To napadaju ljudi za koje su Pavković i Lazarević zločinci, a oni ih isporučili u Hag, Momir Talić kog su u kesi prebacivali - kaže on.

Kaže da je sa Generalštabom vlast isto radila 2009. godine, samo su hteli da tu bude poslovni prostor.

- To prvi put čujete! Imamo li u Maršalatu, koji je bio gađan američkim bombama, i jednu sobu koja podseća na to, a ovde će biti Muzej žrtvama - kaže on.

Generalštab se daje u dugoročni zakup, a ne prodaje se, naveo je Vučić.

- Velika je to razlika. Pri tome, imamo pravo na korišćenje zemšljita, 22,5% u narednih 99 godina uzimanja prihoda - kaže on.

Ističe da će ta investicija da podiže vrednost zemljišta u Beogradu.

- Ima 2,9 hektara ukupno, a ovako je bilo 4,2. Imaćemo nešto što vredi, a nismo predali. Oni daju 650 miliona evra, a onde 15 miliona. Ko je ovde lud? Što se svi prave ludi? Generalštab je proglašen za kulturno dobro kad je prodat Maršalat. Sve je podlo, sve je trik. Svi se plaše sopstvene senke i šta će neko da im kaže N1 ili korumpirana vrhuška u Tužilaštvu koja će sve poštene ljude da progoni - kaže on.

