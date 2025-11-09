PIPER: "Kada ćete vi vođe N1 i Nova S podneti ostavke?"

NOVINAR Uroš Piper upitao je vođe N1 i Nove S da li će i oni podneti ostavke kao što su to učinili direktor i urednik Javnog servisa u Velikoj Britaniji.

Foto: Printscreen

- Bi-Bi-Si objavio BREAKING NEWS da su generalni direktor i glavni urednik britanskog Javnog servisa PODNELI OSTAVKE zato što su falsifikovali govor Trampa u vezi sa neredima na Kapitolu iz januara 2021. godine. Kada ćete vi vođe N1 i Nova S Igor Božić i Sloba Georgijev podneti ostavke'? - navodi se u objavi.

BBC objavio BREAKING NEWS da su generalni direktor i glavni urednik britanskog Javnog servisa PODNELI OSTAVKE zato što su falsifikovali govor Trampa u vezi sa neredima na Kapitolu iz januara 2021. godine.



Kada ćete vi vođe N1 i Nova S @Igorbgd i @SlobaGeorgiev

podneti ostavke? pic.twitter.com/rY51RdrEsC — Uroš Piper (@UkiPiper74) November 9, 2025