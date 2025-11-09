MRDIĆ JEDVA GOVORI: Poslanik za "Novosti" i nakon upozorenja hitne pomoći - Nastavljam štrajk, Srbija je svetinja (VIDEO)
POSLANIK Srpske napredne stranke Uglješa Mrdića, nastavlja je štrajk glađu u šatoru ispred Skupštine, do ispunjenja zahteva, nakon što mu je ukazana hitna medicinska pomoć.
Razgovarali smo sa poslanikom Mrdićem u šatoru u kojem se nalazi. Rekao nam je da i pored upozorenja hitne pomoći, sa svojim štrajkom nastavlja.
- Pregledali su me. Na svoju ruku sam odlučio da ostanem. Idemo dalje u štrajk glađu - kaže nam Mrdić i dodaje da su mu danas neki rezultati lošiji nego prethodnih dana.
Ističe da je borac, da je tako živeo i da će tako i umreti.
- Srbija je na prvom mestu, moj zadatak je da se borim za pravdu. Srbija je svetinja - dodaje isrpljeni Mrdić koji jedva govori.
Pogledajte priloženi snimak:
