VUČEVIĆ: Blokaderi zloupotrebljavaju Dijanu Hrku! Zaboravlja se da ima još 15 porodica koje su doživele tragediju, šta je s njihovim bolom?

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da političari i blokaderi zloupotrebljavaju Dijanu Hrku i upitao šta je sa bolom ostalih 15 porodica koje su doživele tragediju.

Foto Z. Jovanović

- Kako možete da podržite nekog u štrajku glađu. Mogu da razumem da podržavate Hrkine ideje i stavove, a ne u tome da ugrozi svoj život. I to sa vuvuzelama. Ne mogu da Mrdića podržim u štrajku glađu već u borbi za pravdu. Niko ne nagovaramo da se upušta u štrajkove glađu. Mora da postoji vera i poštovanje institucija. Ne osporavamo njihove poglede i zahteve. Zloupotrebljava se žena koja je preživela ogromnu tragediju. Još ih je 15 koji ćute i tihuju. Sve porodice moramo da poštujemo. A ne da ih zloupotrebljavamo. Vidite da Hrku zloupotrebljavaju političari i blokaderi - rekao je Vučević.