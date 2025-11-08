"ZAHVALAN SAM MLADIM LJUDIMA U PIONIRSKOM PARKU KOJI SU SIMBOL SLOBODE" Vučić: Izdržali su stravičan pritisak jer su imali ljubav, veru i nadu

PREDSEDNK je putem zvaničnog instagram naloga podelio deo gostovanja u "Ćirilici" i snimke okupljenih u Pionirskom parku, te poručio da moramo da sačuvamo mir i stabilnost u Srbiji

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Mi moramo da sačuvamo mir u Srbiji. Mi moramo da sačuvamo stabilnost u Srbiji. Ne smemo da se ponašamo kao što se oni ponašaju - rekao je predsednik.

On kaže da jeste ponosan na sve ljude u Srbiji, koji su se na miran i dostojanstven način suprotstavljali blokaderima.

- Posebno sam zahvalan mladim ljudima u Pionirskom parku, koji su simbol slobode Srbije. Hoću da se zahvalim tim ljudima, jer su izdržali stravičan pritisak, a imali su samo ljubav, veru i nadu, nisu imali mržnju u sebi - kaže Vučić.