Politika

"UPIS PRAVA SVOJINE GRAĐANA PRIORITET" Održan sastanak sa načelnicima opština i gradova o legalizaciji objekata

В.Н.

03. 11. 2025. u 15:57

U NARODNOJ skupštini Srbije danas je održan drugi redovni sastanak posvećen sprovođenju Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, koji je stupio na snagu 24. oktobra.

УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ ГРАЂАНА ПРИОРИТЕТ Одржан састанак са начелницима општина и градова о легализацији објеката

Foto: Novosti

Sastanku su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, predstavnici Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, kao i rukovodstvo Nacionalne alijanse za ekonomski razvoj (NALED), koji će pružati podršku u ovom procesu.

Sastanak je održan sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, kao i predstavnicima gradske uprave Beograda i gradskih opština, kako bi se razmotrile sve aktivnosti koje prethode početku sprovođenja zakona i da se obezbedi efikasna koordinacija svih nivoa vlasti u njegovoj primeni.

Ovaj zakon ima za cilj da omogući građanima Srbije da konačno budu "svoji na svome" odnosno da budu upisani kao vlasnici objekata u kojima žive ili rade, i da uspostavi nultu toleranciju na nelegalnu gradnju.Na sastanku je potvrđeno da su jedinice lokalne samouprave već započele pripreme kroz formiranje posebnih timova koji će biti posvećeni pružanju pomoći građanima i sprovođenju zakonskih procedura.

Po stupanju na snagu zakona svim jedinicama lokalnih samouprava dostavljene su digitalne platforme, uputstva za izradu digitalnih zoning planova, kao i video materijali za sertifikaciju zaposlenih koji će učestvovati u sprovođenju zakona.

Građani će prijave za evidentiranje i upis prava svojine podnositi elektronskim putem, preko posebne digitalne platforme. Od 8. decembra, kada počinje rok za podnošenje prijava, jedinice lokalne samouprave će obezbediti pravnu i tehničku pomoć svim građanima kako bi prijave bile pravilno i blagovremeno podnete.

Učesnici sastanka saglasili su se da će upis prava svojine građana biti jedan od najvažnijih prioriteta svake opštine u Srbiji u narednom periodu. Posebno je naglašena važnost potpune podrške lokalnih samouprava građanima, dostupnosti informacija i transparentnog sprovođenja postupka, kako bi svaki građanin Srbije imao jednaku mogućnost da postane registrovani vlasnik svoje nepokretnosti.

Održavanje redovnih sastanaka biće nastavljeno i u narednom periodu, kako bi se pratio napredak u sprovođenju zakona i obezbedila puna koordinacija svih institucija uključenih u realizaciju ovog projekta, koji trenutno predstavlja jedan od projekata od najvećeg nacionalnog značaja, kažu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - DVA LICA SRBIJE: Jeste li za Srbiju koja gradi i radi ili onu koja se sukobljava i ruši?

    

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!