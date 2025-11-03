"UPIS PRAVA SVOJINE GRAĐANA PRIORITET" Održan sastanak sa načelnicima opština i gradova o legalizaciji objekata

U NARODNOJ skupštini Srbije danas je održan drugi redovni sastanak posvećen sprovođenju Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, koji je stupio na snagu 24. oktobra.

Foto: Novosti

Sastanku su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, predstavnici Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, kao i rukovodstvo Nacionalne alijanse za ekonomski razvoj (NALED), koji će pružati podršku u ovom procesu.

Sastanak je održan sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, kao i predstavnicima gradske uprave Beograda i gradskih opština, kako bi se razmotrile sve aktivnosti koje prethode početku sprovođenja zakona i da se obezbedi efikasna koordinacija svih nivoa vlasti u njegovoj primeni.

Ovaj zakon ima za cilj da omogući građanima Srbije da konačno budu "svoji na svome" odnosno da budu upisani kao vlasnici objekata u kojima žive ili rade, i da uspostavi nultu toleranciju na nelegalnu gradnju.Na sastanku je potvrđeno da su jedinice lokalne samouprave već započele pripreme kroz formiranje posebnih timova koji će biti posvećeni pružanju pomoći građanima i sprovođenju zakonskih procedura.

Po stupanju na snagu zakona svim jedinicama lokalnih samouprava dostavljene su digitalne platforme, uputstva za izradu digitalnih zoning planova, kao i video materijali za sertifikaciju zaposlenih koji će učestvovati u sprovođenju zakona.

Građani će prijave za evidentiranje i upis prava svojine podnositi elektronskim putem, preko posebne digitalne platforme. Od 8. decembra, kada počinje rok za podnošenje prijava, jedinice lokalne samouprave će obezbediti pravnu i tehničku pomoć svim građanima kako bi prijave bile pravilno i blagovremeno podnete.

Učesnici sastanka saglasili su se da će upis prava svojine građana biti jedan od najvažnijih prioriteta svake opštine u Srbiji u narednom periodu. Posebno je naglašena važnost potpune podrške lokalnih samouprava građanima, dostupnosti informacija i transparentnog sprovođenja postupka, kako bi svaki građanin Srbije imao jednaku mogućnost da postane registrovani vlasnik svoje nepokretnosti.

Održavanje redovnih sastanaka biće nastavljeno i u narednom periodu, kako bi se pratio napredak u sprovođenju zakona i obezbedila puna koordinacija svih institucija uključenih u realizaciju ovog projekta, koji trenutno predstavlja jedan od projekata od najvećeg nacionalnog značaja, kažu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - DVA LICA SRBIJE: Jeste li za Srbiju koja gradi i radi ili onu koja se sukobljava i ruši?