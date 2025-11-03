"UPIS PRAVA SVOJINE GRAĐANA PRIORITET" Održan sastanak sa načelnicima opština i gradova o legalizaciji objekata
U NARODNOJ skupštini Srbije danas je održan drugi redovni sastanak posvećen sprovođenju Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, koji je stupio na snagu 24. oktobra.
Sastanku su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, predstavnici Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, kao i rukovodstvo Nacionalne alijanse za ekonomski razvoj (NALED), koji će pružati podršku u ovom procesu.
Sastanak je održan sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, kao i predstavnicima gradske uprave Beograda i gradskih opština, kako bi se razmotrile sve aktivnosti koje prethode početku sprovođenja zakona i da se obezbedi efikasna koordinacija svih nivoa vlasti u njegovoj primeni.
Ovaj zakon ima za cilj da omogući građanima Srbije da konačno budu "svoji na svome" odnosno da budu upisani kao vlasnici objekata u kojima žive ili rade, i da uspostavi nultu toleranciju na nelegalnu gradnju.Na sastanku je potvrđeno da su jedinice lokalne samouprave već započele pripreme kroz formiranje posebnih timova koji će biti posvećeni pružanju pomoći građanima i sprovođenju zakonskih procedura.
Po stupanju na snagu zakona svim jedinicama lokalnih samouprava dostavljene su digitalne platforme, uputstva za izradu digitalnih zoning planova, kao i video materijali za sertifikaciju zaposlenih koji će učestvovati u sprovođenju zakona.
Građani će prijave za evidentiranje i upis prava svojine podnositi elektronskim putem, preko posebne digitalne platforme. Od 8. decembra, kada počinje rok za podnošenje prijava, jedinice lokalne samouprave će obezbediti pravnu i tehničku pomoć svim građanima kako bi prijave bile pravilno i blagovremeno podnete.
Učesnici sastanka saglasili su se da će upis prava svojine građana biti jedan od najvažnijih prioriteta svake opštine u Srbiji u narednom periodu. Posebno je naglašena važnost potpune podrške lokalnih samouprava građanima, dostupnosti informacija i transparentnog sprovođenja postupka, kako bi svaki građanin Srbije imao jednaku mogućnost da postane registrovani vlasnik svoje nepokretnosti.
Održavanje redovnih sastanaka biće nastavljeno i u narednom periodu, kako bi se pratio napredak u sprovođenju zakona i obezbedila puna koordinacija svih institucija uključenih u realizaciju ovog projekta, koji trenutno predstavlja jedan od projekata od najvećeg nacionalnog značaja, kažu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - DVA LICA SRBIJE: Jeste li za Srbiju koja gradi i radi ili onu koja se sukobljava i ruši?
Preporučujemo
NESREĆA OD ČOVEKA Brnabić: Tadić poziva na građanski rat
02. 11. 2025. u 22:07
BLOKADERI POKUŠALI DA SPALE ŽIVE LjUDE U ĆACILENDU: Ima povređenih
02. 11. 2025. u 21:25
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)