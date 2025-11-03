DVA LICA SRBIJE: Jeste li za Srbiju koja gradi i radi ili onu koja se sukobljava i ruši?

U JUČERAŠNjEM danu najbolje smo mogli da vidimo dva lica Srbije.

Foto: Printskrin

Na jednoj strani je predsednik Aleksandar Vučić i Srbija koju predstavlja - Srbija napretka i razvoja. Onaj koji je blokaderima kriv za sve, juče je obišao gradilište Nacionalnog stadiona u Surčinu, u okviru Ekspo projekta. Predsednik je rekao da će to biti jedan od tri najlepša stadiona u Evropi.

Kao rezultat dogovora predsednika Srbije i Kazahstana, jutros oko 2.20 uspostavljen je direktan let iz Astane za Beograd. Avionska linija Beograd – Astana važan je korak u razvoju saobraćajnih, ekonomskih i kulturnih veza između dveju zemalja.

I dok se na jednoj strani radi, gradi i bori da Srbija bude što razvijenija i uspešnija zemlja, na drugoj strani se ruši, razara, pali, razbija... Destrukciji blokadera ne nazire se kraj. Oni su sinoć izazvali veliki haos ispred Skupštine Srbije, kada su napali Ćacilend, pokušali da upadnu u njega i da bakljama zapale žive ljude. Veliki broj blokadera na čelu sa Vladimirom Štimcem okupio se ispred Skupštine u večernjim satima sa ciljem da izazovu ogromne nerede.

Nakon svega što smo videli, postavlja se pitanje za sve ljude u Srbiji - da li ste da gradimo ili da rušimo, da radimo ili da se sukobljavamo, da razgovaramo ili da se mrzimo?