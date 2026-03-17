(NE)MOGUĆA MISIJA ZA SITI: Osokoljeni Madriđani brane tri gola prednosti na "Etihadu"

MANČESTER Siti mora da napravi veliko čudo ako želi da eliminiše Real Madrid u osmini finala Lige šampiona, jer "kraljevski klub" revanš koji se igra večeras na "Etihadu" (21.00) dočekuje sa velika tri gola prednosti zahvaljujući het-triku Fedea Valveredea na prvom susretu.

Liga šampiona se u utorak uveče vraća na „Etihad“, gde Mančester Siti dočekuje Real Madrid u revanš utakmici osmine finala. Posle ubedljive pobede u prvom susretu u Madridu, španski gigant je napravio ogroman korak ka četvrtfinalu, dok "građani" moraju da jure veliki zaostatak.

Prvi meč na "Santijago Bernabeuu" protekao je u potpunoj dominaciji domaćina. Federiko Valverde je ponovo pokazao svoju klasu, odigrao je možda i meč karijere i postigao het-trik već u prvom poluvremenu, čime je praktično rešio pitanje pobednika.

Ekipa Pepa Gvardiole nije uspela da se vrati u meč u nastavku igre, pa je poraz od 3:0 ostavio Siti u veoma teškoj poziciji pred revanš.

Posle tog poraza, Gvardiola se našao na udaru kritika zbog svojih taktičkih odluka i izbora tima. Posebno je iznenadila odluka da Savinjo dobije mesto u startnoj postavi, iako se tek nedavno vratio posle dvomesečne pauze zbog povrede.

U isto vreme, neki od ključnih ofanzivaca, poput Fila Fodena, Omara Marmuša i Rajana Šerkija, ostali su na klupi, što je izazvalo dodatne polemike.

Gvardiola je eksperimentisao i u sredini terena, gde su zajedno igrali Bernardo Silva, Antoan Semenjo i Rodri, dok je Niko O'Rajli postavljen na poziciju levog beka, iako je u poslednje vreme igrao u veznom redu.

Španski trener branio svoje odluke posle utakmice, ali očekuje se da će u revanšu izvesti znatno jači i standardniji tim.

Forma Sitija u poslednje vreme takođe nije ohrabrujuća. Za vikend su odigrali samo 1:1 protiv Vest Hema u Premijer ligi, a još jednom su imali problema sa realizacijom.

Erling Holand, inače najpouzdaniji strelac tima, prolazi kroz neobično tih period i postigao je samo četiri gola na poslednjih 17 utakmica.

Ni Fil Foden ne uspeva da pronađe staru golgetersku formu, dok Džeremi Doku i Rajan Šerki još uvek traže kontinuitet u igri.

Iako je odbrana donekle stabilizovana u odnosu na početak sezone, problemi u napadu mogli bi skupo da koštaju Siti protiv ekipe kvaliteta Real Madrida.

Na ruku "građana" ne ide ni tradicija, ovo je već peta uzastopna sezona u kojoj se ova dva evropska giganta sastaju u nokaut fazi Lige šampiona, a Real je tri od četiri dvomeča i nadomak je četvrte "recke" protiv Sitija.

"Kraljevski klub" u Mančester dolazi u dobrom raspoloženju. Za vikend su ubedljivo savladali Elče sa 4:1 u La Ligi i produžili seriju pobeda na tri utakmice.

U poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima Real ima četiri pobede i samo jedan poraz, što dodatno podiže samopouzdanje pred gostovanje u Engleskoj.

Takođe, vredi podsetiti Madriđani odlično igraju ovu fazu takmičenjima i slavili su na čak 13 od poslednjih 15 dvomeča u osmini finala Lige šampiona.

Kada je reč o kadrovskoj situaciji, Siti ima relativno malo problema sa povredama. Joško Gvardiol je van stroja zbog preloma tibije, dok je Riko Luis povređen.

Dobra vest za Gvardiolu je povratak Matea Kovačića, koji se nedavno vratio u tim posle nekoliko meseci pauze.

Holand će ponovo predvoditi napad, dok bi Mateus Nunes mogao da se vrati u startnu postavu na desnom beku.

S druge strane, Real ima više muka. Kilijan Mbape i Džud Belingem su povređeni i neće igrati, kao ni Rodrigo koji je van terena zbog teške povrede kolena.

Pored njih, probleme sa povredama imaju i Dani Sebaljos, David Alaba i Ferlan Mendi, dok je Eder Militao pod znakom pitanja.

Ipak, čak i sa skraćenim sastavom, Real u Mančester dolazi kao veliki favorit da sačuva prednost i obezbedi mesto u četvrtfinalu, a mi verujemo da će ponovo biti dosta golova jer Siti mora napasti i sigurno će stvoriti dosta šansi, ali taj stil igre "otvoriće" kontre Reala preko kojih godinama već "kažnjava" svoje protivnike.

