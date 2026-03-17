Ručak dana

ZA LJUBITELJE KUVANIH JELA: Gulaš sa mesom i kobasicama, obrok koji će vas satima držati sitim

Slavica Dobrosavljević

17. 03. 2026. u 07:00

Gulaš sa mesom i kobasicama je pikantan, sočan i začinjen obrok koji će vas satima držati sitim.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ КУВАНИХ ЈЕЛА: Гулаш са месом и кобасицама, оброк који ће вас сатима држати ситим

FOTO: Depositphotos

Potrebno je:

- 2 čena belog luka

- 1 veći praziluk
- 2 šargarepe
- 3-4 krompira
- kobasice
- juneće meso
- goveđa kocka za supu
- slatka začinska paprika
- ljuta tucana paprika
- peršunov list
- morska so
- mleveni biber
- maslinovo ulje

Priprema:

Na zagrejanom maslinovom ulju izdinstajte sitno iseckan praziluk, dodajte iseckani beli luk, krompir i šargarepu. Posle pet minuta dodajte začinsku papriku, goveđu kocku razmućenu u vodi, biber, malo ljute tucane paprike, promešajte i nalijte vodu da ogrezne. Dodajte iseckane kobasice i meso, pa kuvajte dok ne omekšaju. Razmutite kašiku brašna u malo hladne vode, dodajući pomalo čorbe da se ne zgusne. Sipajte u gulaš, kuvajte još pet minuta, pospite iseckanim peršunom i sklonite s vatre.

