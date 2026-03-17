ZA LJUBITELJE KUVANIH JELA: Gulaš sa mesom i kobasicama, obrok koji će vas satima držati sitim

Gulaš sa mesom i kobasicama je pikantan, sočan i začinjen obrok koji će vas satima držati sitim.

Potrebno je:

- 2 čena belog luka



Priprema:

- 2 šargarepe- 3-4 krompira- kobasice- juneće meso- goveđa kocka za supu- slatka začinska paprika- ljuta tucana paprika- peršunov list- morska so- mleveni biber- maslinovo ulje

Na zagrejanom maslinovom ulju izdinstajte sitno iseckan praziluk, dodajte iseckani beli luk, krompir i šargarepu. Posle pet minuta dodajte začinsku papriku, goveđu kocku razmućenu u vodi, biber, malo ljute tucane paprike, promešajte i nalijte vodu da ogrezne. Dodajte iseckane kobasice i meso, pa kuvajte dok ne omekšaju. Razmutite kašiku brašna u malo hladne vode, dodajući pomalo čorbe da se ne zgusne. Sipajte u gulaš, kuvajte još pet minuta, pospite iseckanim peršunom i sklonite s vatre.