ZA LJUBITELJE KUVANIH JELA: Gulaš sa mesom i kobasicama, obrok koji će vas satima držati sitim
Gulaš sa mesom i kobasicama je pikantan, sočan i začinjen obrok koji će vas satima držati sitim.
Potrebno je:
- 2 čena belog luka
- 2 šargarepe
- 3-4 krompira
- kobasice
- juneće meso
- goveđa kocka za supu
- slatka začinska paprika
- ljuta tucana paprika
- peršunov list
- morska so
- mleveni biber
- maslinovo ulje
Priprema:
Na zagrejanom maslinovom ulju izdinstajte sitno iseckan praziluk, dodajte iseckani beli luk, krompir i šargarepu. Posle pet minuta dodajte začinsku papriku, goveđu kocku razmućenu u vodi, biber, malo ljute tucane paprike, promešajte i nalijte vodu da ogrezne. Dodajte iseckane kobasice i meso, pa kuvajte dok ne omekšaju. Razmutite kašiku brašna u malo hladne vode, dodajući pomalo čorbe da se ne zgusne. Sipajte u gulaš, kuvajte još pet minuta, pospite iseckanim peršunom i sklonite s vatre.
