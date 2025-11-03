URLAO I HISTERISAO NA POLICIJU: Građane podstrekivao na nasilje - oglasilo se VJT o hapšenju Vladimira Štimca

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Vladimira Štimca zbog sumnje da je 2. novembra u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekivao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.

Foto: Printskrin

On je, kako se sumnja, pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao druge građane da dođu pred Dom Narodne skupštine svi, da "zovu traktore da dođu sa svih strana", da im "je.. sve", nazivajući policijske službenike koji su se nalazili ispred Doma Narodne skupštine - kriminalcima, koje je tu poslao Vučić da "guraju narod koji traži pravdu" i koji "nemaju ni identifikacione brojeve", saopšteno je iz tog tužilaštva.

Reč je o bivšem košarkašu.

Osumnjičeni je pri tom u snimljenim objavama sve vreme psovao pripadnike policije i učesnike drugog skupa, te ponavljao poziv građanima: "izađite na ulice" pokušavajući da napravi emotivni naboj kod građana, uz tvrdnje da policija napada Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja štrajkuje glađu.

Pošto je uočio jednog policijskog službenika koji je obezbeđivao Dom Narodne skupštine sa puškom na grudima povikao mu je: "Alo, skloni pušku bre".

Sve navedeno je dovelo do okupljanja građana ispred Doma Narodne skupštine, koji su motivisani pozivima Štimca napadali policijske službenike i učesnike drugog skupa, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, staklenim flašama i kamenjem, usled čega je jedan policijski službenik zadobio tešku telesnu povredu u predelu potkolenice.

Istom prilikom prouzrokovan je požar na šatoru koji koriste učesnici drugog skupa.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu podstrekavanjem.

(Tanjug)

