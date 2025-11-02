U UTORAK DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA SKUPŠTINE: Evo šta će se sve naći na dnemom redu
DRUGA sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine zakazana je za utorak, 4. novembar, a na dnevnom redu će se, između ostalog, naći Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske ulice.
Kako je saopšteno iz Narodne skupštine, na dnevnom redu će se naći i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša takođe će se naći na dnevnom redu, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Benina o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Ekvatorijalne Gvineje.
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku podneo je narodni poslanik Uglješa Mrdić, dok je Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske podnelo 110 poslanika u Skupštine Srbije.
Ostale predloge koji su na dnevnom redu podnela je Vlada.
(Tanjug)
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)