U UTORAK DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA SKUPŠTINE: Evo šta će se sve naći na dnemom redu

DRUGA sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine zakazana je za utorak, 4. novembar, a na dnevnom redu će se, između ostalog, naći Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske ulice.

Peđa Vučković

Kako je saopšteno iz Narodne skupštine, na dnevnom redu će se naći i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša takođe će se naći na dnevnom redu, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Benina o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Ekvatorijalne Gvineje.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku podneo je narodni poslanik Uglješa Mrdić, dok je Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske podnelo 110 poslanika u Skupštine Srbije.

Ostale predloge koji su na dnevnom redu podnela je Vlada.



(Tanjug)