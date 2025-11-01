SUTRA U 10 ČASOVA: Predsednik Vučić obilazi gradilište Nacionalnog stadiona

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra gradilište Nacionalnog stadiona u okviru Ekspo projekta. Vučić će gradilište obići u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Nacionalni stadion imaće kapacitet 52.000 sedećih mesta, a gradi se prema UEFA standardima. Dizajn i arhitetkonsko rešenje izradio je Mark Fenvik.

Kamen temeljac za izgradnju stadiona položio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 1. maja 2024. godine. U okviru stadiona biće šoping centar, fudbalska akademija, planiran je i muzej FS Srbije.

Stadion je planiran kao multifunkcionalni sportski objekat namenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja. A može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije (koncerti, izložbe) Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da će Nacionalni stadion biti izgrađen do 1. maja 2027. godine i istakao da će to biti lepo sportsko zdanje, najlepši u regionu i jedan od najlepših u Evropi.

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je u petak da je Fudbalski savez Srbije (FSS) podneo kandidaturu da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.

Pored Nacionalnog stadiona gradi se i Ekspo kompleks, koji obuhvata 1.500 stanova, sedam sajamskih hala za zemlje učesnice tokom trajanja međunarodne izložbe Ekspo, zona najboljih praksi u kojoj će se nalaziti firme, korporacije i druge institucije.

Pored toga gradi se i sva prateća ingrastrukutra, saobraćajnice, pruga Zemun polje - Ekspo kompleks, vodovodno-kanalizacione, elektromreže i toplotni sistem. Specijalizovana izložba Ekspo biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta, a do sada je učešće potvrdilo 125 zemalja.