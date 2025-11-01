Politika

I OVI NEKOG PROZIVAJU DA SU "ĆACI"?! Tzv. bajker ispao glup na N1: "Krenuli smo da damo POŠAST stradalima!" (VIDEO)

В.Н.

01. 11. 2025. u 10:00

NEVEROVATNA blamaža jednog od takozvanih bajkera u programu uživo na N1 televiziji .

И ОВИ НЕКОГ ПРОЗИВАЈУ ДА СУ ЋАЦИ?! Тзв. бајкер испао глуп на Н1: Кренули смо да дамо ПОШАСТ страдалима! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/n1

Novinarka N1 uputila je jednog od bajkera da prokomentariše kako je njih polazak izgledao:

- Idemo da odamo pošast stradalima- rekao je bajker.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU