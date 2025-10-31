Politika

UDALJENO SAMO 100 METARA OD KLINIČKOG CENTRA U NOVOM SADU: Ovo je mesto gde je Bačulov hteo da se otruje

В.Н.

31. 10. 2025. u 16:51

DANAS je uhapšen Miša Bačulov, koji je planirao da sam sebe otruje kako bi optužio predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh za pokušaj ubistva.

Foto: Printscreen

Informerova repoterka se javila sa platoa ispred Kliničkog centra u Novom Sadu, gde je Miša Bačulov planirao da izvede trovanje.

- Nalazim se na mestu gde je Miša Balulov hteo u javnosti da se otruje. Samo preko puta toga se nalazi Klinički centar, bukvalno preko ulice, gde bi njemu brzo došla pomoć. Tu radi njegova žena, gde bi mu se odmah ukazala pomoć. Nekih 100 metara razdaljine, ne više od toga. Ovo je mesto gde je on hteo, kako je rekao, da se otruje pred svima u javnosti, da to bude javno. Ljudi ovde dolaze u posete, tu dođu, popiju kafu, doručkuju, baš je prometno i baš bude puno ljudi u tom restoranu. Zato je verovatno izabrano. Tu bi mu vrlo brzo bila ukazana pomoć i kako smo čuli, sve je bilo dogovoreno - rekla je reporterka Informera s lica mesta.

Podsetimo, Miša Bačulov uhapšen je danas zbog sumnje da je planirao da inscenira sopstveno trovanje i za to optuži predsednika Srbije i državni vrh. Zajedno s njim priveden je i njegov saučesnik.

(Informer)

