BLOKADERI SU LAGALI, VREĐALI, A ONDA SU I PUCALI: Milan je junak običnih ljudi u kog su krvoločno ispalili metak jer ne misli kao oni

NE mogu nas uplašiti oružjem, tu smo gde smo. Da nas zapale to smo navikli, da nas vređaju navikli smo, ali da ispale metak, to smo poslednje očekivali.

Foto: Novosti

Ovo je sinoć izjavio Milan Bogdanović, običan čovek i otac dvoje dece, koga je blokader upucao u Ćacilendu.

Milan koji je danas heroj svih normalnih i običnih ljudi, postao je žrtva blokadera koji nemaju ideologiju već samo mržnju koju gaje prema onima koji drugačije misle od njih. Milan je postao žrtva blokadera koji već mesecima provode nasilje u našoj zemlji, onih koji vređaju, razbijaju, spaljuju. Napadom na Milana blokaderi su pokazali da su spremni da ubijaju one koji ne misle kao oni.

Kolika je monstruoznost blokadera potvrđuje i izjava blokadera Vladana Anđelkovića koji je pucao na običnog čoveka u Ćacilendu:

- Želeo sam da uradim nešto da me ubije policija. Nikog živog iz šatora ne znam. Uradio sam to da bi me ubili. Polio sam benzinom i spalio šator. Nerviraju me šatori - rekao je Anđelković.

I nakon ovog strašnog čina, blokaderi koji su napadali i bake na ulicama, palili prostorije SNS pokušavajući da spale žive ljude koji su bili u njima, blokaderi koji su monstruozno napadali policiju, lomili i palili tuđu imovinu, izlivali izmet na Gradsku kuću u Novom Sadu, nisu stali sa brutalnostima. Tik nakon terorističkog akta koji je izvršio jedan iz njihovih redova, nastavili su sa lažima ali i pozivanjem na nasilje likujući na društvenim mrežama zbog toga što je blokader pokušao da ubije čoveka.

Donekle, nije ni iznenađujuća reakcija blokadera, kada se uzme u obzir da su to oni isti koji su spremni da iznesu brutalne laži i da se nikada niti izvine za to što su izneli potpunu neistinu, niti priznaju da su slagali.

Tri najmonstruoznije laži blokadera 1. Zvučni top Posle skupa u martu mesecu, tačnije 15. marta, pojavila se laž o zvučnom topu, da je država, aludirajući na predsednika Aleksandra Vučića, naredila upotrebu uređaja, koji nikada nije ni korišćen, i zdravstveno ugrozila građane na tom skupu. Ljudi se potom, tek posle 48 sati javljaju lekaru, zbog navodnih posledica od upotrebe zvučnog topa. Da je reč o još jednoj besmislici u nizu, potvrdio je i FSB. 2. Dečak iz Valjeva Sledeća u nizu laži bila je da je u Valjevu prebijen, a nakon toga i da je preminuo 16-godišnji dečak. Navodno je policija pretukla dečaka, a onda su opozicioni mediji izveštavali i da je dečak preminuo od posledica prebijanja. 3. Pretučena devojka Anja Pušković Poslednja u nizu blokaderskih obmana vezana je za devojku Anju Pušković, koja je, prema navodima blokadera, kidnapovana od strane policije i tamo mučena i maltretirana. Kako su isticali, devojka je praktično oteta, kidnapovana, držana protivzakonito u policiji i pretučena, policija je primenila neprimerenu silu, nezakonito postupala samo zato što je ona podržavala blokade ili bila deo neke blokaderske organizacije.

S druge strane, kao i svaki put pre toga upravo onaj koji je pozvao na dijalog i onaj koji se bori protiv nasilja je predsednik Srbije Aleksandar Vučić:

- Ono što je važno, pozivam ljude, poštujem sve ljude koji protestuju i imaj udrugačije mišljenje, uvek sam spreman da ih čujem, saslušam, da uđem u debatu, prihvatim ideje, tuđe predloge. Hajde da vidimo da nešto prihvatimo, od zakona i amandmana, ja se borim za Srbiju. Nemam za šta drugo da se borim. Hoću da razgovorim sa njima, al i ne mogu da prihvatim nasilje kao metod, pucanje, plivanje, razbijanje, spaljivanje stranačkih prostorija. Kada stvari tako stoje, da ih postavimo na čistac, pozivam ih da se ponašaju u skladu sa zakonom, mogu da traže sve što požele, ali vas molim, možemo da razgovaramo o svemu - rekao je Vučić gostujući na RTS-u, a nakon novog terora blokadera.