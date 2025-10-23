BLOKADERI SU PREBIJALI BAKE PO ULICAMA: Ono što prezirem u politici, svi donose odluke preko ulice, da ne bi bili linčovani

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje na RTS gde govori o svim najaktuelnijim temema.

Foto: Printscreen

Oni su prebijali bake po ulicama, kada je slučajno ona devojčcia od 25 godina, izašla svojim automobilom,pa su joj udarali po autu, pa joj bila na haubi. Dete ništa nije htelo da pogršeno uradi, dete je bilo optuženo za pokušaj ubistva.

- Tužilaštvo mora da radi kako im ulica kaže. Ono što prezirem u politici, svi donose odluke preko ulice, da ne bi bili linčovani. To dete je pokušalo da se ubije, ni krivo ni dužno, bez dosijea bez ičega. Svi ste ćutali i pravil iste se da ne znate šta se dešava. Kada se to desilo, nema koji sportista, stvarna ili lažna legenda reKla, nemojte decu da nam dirate. A ko je izašao juče, i rekao pucano je iz pištolja. Za njih su razgovor i dijalog zabranjene reči. To ne znač i da ću da odustanem od istine.

Devojka nije pogazila nijednu zakonsku normu ,vozila je svoj automobil putem normalnim. Šta je ona loša uradila? Ona je stala pa su počeli da joj udaraju automobil, pa se dete uspaničilo.