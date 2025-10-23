"GODINU DANA TRPIMO JEZIVO NASILJE, DA JEZIVIJE NE MOŽE BITI" Vučić: Zamislite da samo uradili deo toga što su oni uradili
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prilikom gostovanja na RTS, izjavio je da održano više hiljada blokada u periodu od godinu dana.
- Godinu dana trpimo jezivo nasilje, da jezivije ne može biti. Stotinama hiljada puta su ljudi zaustavljani u kretanju na ulici. Održano je više hiljada kriminalnih skupova. Potrošili smo milione evra da zaštitimo ljude koji se na kriminalan način okupljaju.
- Od svih njihovih laži, u prvih dva sata, dok se nije pojavio snimak, niste mogli ništa da čujete sem laži. Izašao i rekoa sma da osveta nije dopuštena, obratio sam se sinoć ljudima koji su bilo ogorčeni i besni, rekao sam da moramo svi da živimo u miru i da ne smemo da radimo ono što oni rade. Zamislite da samo uradili deo toga što su oni uradili. 813 put su napadnute prostorije SNS-a. Zamislite da smo mi to uradili, da smo njihove prostorije spalili id a smo pucali na njihove prostorije. Zamislite da smo mi upucali nekoga, tako da smo došli na njihov skup i upucali nekog od njihovih pripadnika. U teškom krvoproliću bi se sve završilo. Zahvaljujuću našoj trpeljivosti, strpljenju, mudrosti, uspeli smo da to prevaziđemo i sačuvamo mir - kaže Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ SUTRA U STAROJ PAZOVI: Predsednik na otvaranju fabrike kompanije Muehlbauer
23. 10. 2025. u 16:14
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)