"GODINU DANA TRPIMO JEZIVO NASILJE, DA JEZIVIJE NE MOŽE BITI" Vučić: Zamislite da samo uradili deo toga što su oni uradili

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prilikom gostovanja na RTS, izjavio je da održano više hiljada blokada u periodu od godinu dana.

- Godinu dana trpimo jezivo nasilje, da jezivije ne može biti. Stotinama hiljada puta su ljudi zaustavljani u kretanju na ulici. Održano je više hiljada kriminalnih skupova. Potrošili smo milione evra da zaštitimo ljude koji se na kriminalan način okupljaju.

- Od svih njihovih laži, u prvih dva sata, dok se nije pojavio snimak, niste mogli ništa da čujete sem laži. Izašao i rekoa sma da osveta nije dopuštena, obratio sam se sinoć ljudima koji su bilo ogorčeni i besni, rekao sam da moramo svi da živimo u miru i da ne smemo da radimo ono što oni rade. Zamislite da samo uradili deo toga što su oni uradili. 813 put su napadnute prostorije SNS-a. Zamislite da smo mi to uradili, da smo njihove prostorije spalili id a smo pucali na njihove prostorije. Zamislite da smo mi upucali nekoga, tako da smo došli na njihov skup i upucali nekog od njihovih pripadnika. U teškom krvoproliću bi se sve završilo. Zahvaljujuću našoj trpeljivosti, strpljenju, mudrosti, uspeli smo da to prevaziđemo i sačuvamo mir - kaže Vučić.