Politika

"GODINU DANA TRPIMO JEZIVO NASILJE, DA JEZIVIJE NE MOŽE BITI" Vučić: Zamislite da samo uradili deo toga što su oni uradili

В.Н.

23. 10. 2025. u 21:11

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prilikom gostovanja na RTS, izjavio je da održano više hiljada blokada u periodu od godinu dana.

ГОДИНУ ДАНА ТРПИМО ЈЕЗИВО НАСИЉЕ, ДА ЈЕЗИВИЈЕ НЕ МОЖЕ БИТИ Вучић: Замислите да само урадили део тога што су они урадили

Foto printskrin N1

- Godinu dana trpimo jezivo nasilje, da jezivije ne može biti. Stotinama hiljada puta su ljudi zaustavljani u kretanju na ulici. Održano je više hiljada kriminalnih skupova. Potrošili smo milione evra da zaštitimo ljude koji se na kriminalan način okupljaju.

-  Od svih njihovih laži, u prvih dva sata, dok se nije pojavio snimak, niste mogli ništa da čujete sem laži. Izašao i rekoa sma da osveta nije dopuštena, obratio sam se sinoć ljudima koji su bilo ogorčeni i besni, rekao sam da moramo svi da živimo u miru i da ne smemo da radimo ono što oni rade. Zamislite da samo uradili deo toga što su oni uradili. 813 put su napadnute prostorije SNS-a. Zamislite da smo mi to uradili, da smo njihove prostorije spalili id a smo pucali na njihove prostorije. Zamislite da smo mi upucali nekoga, tako da smo došli na njihov skup i upucali nekog od njihovih pripadnika. U teškom krvoproliću bi se sve završilo. Zahvaljujuću našoj trpeljivosti, strpljenju, mudrosti, uspeli smo da to prevaziđemo i sačuvamo mir - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM