Politika

"URADIO SAM SVE DA SAČUVAMO MIR I STABILNOST" Vučić: Ovo je vrsta hibrdinog rata kojem prisustvujemo od početka

В.Н.

23. 10. 2025. u 21:08

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, na pitanje šta će učiniti da razminira eksplozivnu situaciju u kojoj se Srbija nalazi, rekao je da pitanje otkriva deo problema.

УРАДИО САМ СВЕ ДА САЧУВАМО МИР И СТАБИЛНОСТ Вучић: Ово је врста хибрдиног рата којем присуствујемо од почетка

Foto: Printscreen

- Kao predsednik Srbije uradio sam sve da sačuvamo mir i stabilnost. Sankcije NIS-u i svi pritisci kojima smo izloženi sa različitih strana sveta, hibridni uticaj koji dolazi sa različitih strana sveta, je nešto što ugrožava Srbiju neko vreme. Razlog je nezavisna i suverena politika, koju niko ne voli sem građana Srbije. Zato ta politika mora da bude srušena. Bolje nego drugi, znam šta se sve dešava - kaže Vučić.

- Kažete duboka polarizacija dovela je do radikalizacije. Da je neko iz Pionirskog parka i otišao na Pravni fakultet, polio benzinom amfiteatar, izvadio pištolj i upucao nekoga, vi biste mi rekli kako je moguće da neko od vaših simpatizera može da ide i ubija našu decu, da puca u naše ljude. U čemu je trik? To je ta vrsta hibrdinog rata kojem prisustvujemo od početka. Kada je potpuno jasno ko je ubica u pokušaju ili terorista, svakome sa snimka je jasno šta se dogodilo. Došao čovek sa strane, rekao sam da ne poznaje nikoga, upucao čoveka. Njegovi meci su leteli u vazduh. Ubica u pokušaju ili terorista. I potpuno je jasno ko je krivac i ko je to učinio .Ali ako to nije niko učinio sa strane vlasti onda je to potrebno relativizovati.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM