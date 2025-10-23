"URADIO SAM SVE DA SAČUVAMO MIR I STABILNOST" Vučić: Ovo je vrsta hibrdinog rata kojem prisustvujemo od početka
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, na pitanje šta će učiniti da razminira eksplozivnu situaciju u kojoj se Srbija nalazi, rekao je da pitanje otkriva deo problema.
- Kao predsednik Srbije uradio sam sve da sačuvamo mir i stabilnost. Sankcije NIS-u i svi pritisci kojima smo izloženi sa različitih strana sveta, hibridni uticaj koji dolazi sa različitih strana sveta, je nešto što ugrožava Srbiju neko vreme. Razlog je nezavisna i suverena politika, koju niko ne voli sem građana Srbije. Zato ta politika mora da bude srušena. Bolje nego drugi, znam šta se sve dešava - kaže Vučić.
- Kažete duboka polarizacija dovela je do radikalizacije. Da je neko iz Pionirskog parka i otišao na Pravni fakultet, polio benzinom amfiteatar, izvadio pištolj i upucao nekoga, vi biste mi rekli kako je moguće da neko od vaših simpatizera može da ide i ubija našu decu, da puca u naše ljude. U čemu je trik? To je ta vrsta hibrdinog rata kojem prisustvujemo od početka. Kada je potpuno jasno ko je ubica u pokušaju ili terorista, svakome sa snimka je jasno šta se dogodilo. Došao čovek sa strane, rekao sam da ne poznaje nikoga, upucao čoveka. Njegovi meci su leteli u vazduh. Ubica u pokušaju ili terorista. I potpuno je jasno ko je krivac i ko je to učinio .Ali ako to nije niko učinio sa strane vlasti onda je to potrebno relativizovati.
Preporučujemo
VUČIĆ SUTRA U STAROJ PAZOVI: Predsednik na otvaranju fabrike kompanije Muehlbauer
23. 10. 2025. u 16:14
VUČIĆ VEČERAS NA RTS-U: Predsednik Srbije govori o svim važnim temama
23. 10. 2025. u 15:19
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)