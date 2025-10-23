"URADIO SAM SVE DA SAČUVAMO MIR I STABILNOST" Vučić: Ovo je vrsta hibrdinog rata kojem prisustvujemo od početka

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, na pitanje šta će učiniti da razminira eksplozivnu situaciju u kojoj se Srbija nalazi, rekao je da pitanje otkriva deo problema.

- Kao predsednik Srbije uradio sam sve da sačuvamo mir i stabilnost. Sankcije NIS-u i svi pritisci kojima smo izloženi sa različitih strana sveta, hibridni uticaj koji dolazi sa različitih strana sveta, je nešto što ugrožava Srbiju neko vreme. Razlog je nezavisna i suverena politika, koju niko ne voli sem građana Srbije. Zato ta politika mora da bude srušena. Bolje nego drugi, znam šta se sve dešava - kaže Vučić.

- Kažete duboka polarizacija dovela je do radikalizacije. Da je neko iz Pionirskog parka i otišao na Pravni fakultet, polio benzinom amfiteatar, izvadio pištolj i upucao nekoga, vi biste mi rekli kako je moguće da neko od vaših simpatizera može da ide i ubija našu decu, da puca u naše ljude. U čemu je trik? To je ta vrsta hibrdinog rata kojem prisustvujemo od početka. Kada je potpuno jasno ko je ubica u pokušaju ili terorista, svakome sa snimka je jasno šta se dogodilo. Došao čovek sa strane, rekao sam da ne poznaje nikoga, upucao čoveka. Njegovi meci su leteli u vazduh. Ubica u pokušaju ili terorista. I potpuno je jasno ko je krivac i ko je to učinio .Ali ako to nije niko učinio sa strane vlasti onda je to potrebno relativizovati.