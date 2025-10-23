REPORTERKA N1 ODUŠEVLJENA BROJEM PODRŽAVALACA VUČIĆA: "Zaista se skupio veliki broj ljudi ispred Skupštine i upravo skandiraju "ACO, SRBINE"
NOVINARKA N1 priznala je u programu uživo da je veliki broj ljudi prisustvovao govoru predsednika Vučića.
- Priličan broj pristalica SNS okupio se ovde na Trgu Nikole Pašića i kao što možete čuti govor predsednika još uvek traje i upravo je završeno uzvikivanje poznate parole "Aco, Srbine".
