BLOKADERSKA OPOZICIJA PROTIV BLOKADERSKOG REKTORA Veselinović Đokiću:Krili ste se po ćoškovima i čekali priliku da ugrabite fotelju poslanika

В. Н.

23. 10. 2025. u 14:04

BLOKADERSKA opozicija protiv je blokaderskog rektora Vladana Đokića.

Foto Z. Jovanović

Predsednik Pokreta za PREOKRET i profesor Janko Veselinović izjavio je da se Đokić "krio po ćoškovima i čekao priliku da ugrabite fotelju poslanika".

- Dragi gospodine Đokiću, a gde ste vi bili pre studentskih protesta? Nemate ni jednu, apsolutno ni jednu,  izjavu protiv režima Aleksandra Vučića do studentskih protesta. Ko mi nađe takvu izjavu poklanjam mu moju profesorsku platu. Javno obećavam. Ne samo to već je u  jednom intervjuu, nakon tenzija, rektor Đokić je  izjavio da "Univerzitet nije protiv države, nisam protivnik vlasti" (Javni servis Vojvodine, emisija "Pravi ugao" 2.6). 

Dakle gospodine Đokiću krili ste se po ćoškovima kabineta i čekali ste priliku da ugrabite fotelju poslanika na grbači studentskog bunta. 

Mogli bi i dalje da i Vama gospodine Đokiću bude malo nelagodno, pošto spominjete nelagodu. Kako ste vi i čijim glasovima izabrani za rektora? Vidi čuda - glasovima predstavnika režima Aleksandra Vučića u Senatu i još nekim glasovima članova Senata koji su naklonjeni tom režimu. 

Još nešto - koji ste studentski zahtev "izgurali" u razgovoru u Vladi, na koje ste uredno odlazili,  i pošto niste ni jedan, da li ste se postideli i podneli ostavku? Niste!
Da Vam ne bude nelagodno ne bih da postavljam pitanje gde bi otišao Vaš glas da SNS-u sutra zafali u Skupštini - objavio je Veselinović na mreži X.

Samo o foteljama sanjaju i jedni i drugi.

